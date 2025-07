Felipe VI llega a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla

La denuncia del rey emérito Juan Carlos I contra Miguel Ángel Revilla ha generado un terremoto político y mediático. No tanto por el contenido, sino por las formas. Es la primera vez que un miembro de la familia real denuncia a un ciudadano de a pie. Y, lo más grave: lo hizo sin avisar a la Casa Real. Felipe VI no fue informado. Se enteró por la prensa, como todos.

Revilla, por su parte, respondió con naturalidad. En la Feria del Libro de Madrid, lejos de esconderse, dijo sentirse tranquilo y respaldado. “La gente buena está conmigo”, declaró. Defendió que todo lo que ha dicho sobre el emérito es su opinión y que jamás ha mentido. Para él, no hay delito en contar su verdad.

Pero detrás del ruido público, se movían hilos discretos. Felipe VI no quiere más escándalos. La relación con su padre ya es tensa, y esta denuncia ha sido la gota que colma el vaso.

El gesto del rey: apagar el fuego sin mancharse

Felipe VI no ha apoyado la demanda. Al contrario. Ha intentado que Juan Carlos la retire. Pero no lo ha conseguido. Las conversaciones han sido duras. Fuentes cercanas hablan incluso de enfrentamientos verbales. Juan Carlos está decidido a seguir adelante, aunque eso signifique incomodar a su propio hijo.

Por eso, el rey ha buscado una salida alternativa: tender la mano a Revilla. A través de intermediarios, le ha hecho llegar dos mensajes. Primero, que la Casa Real no está detrás de la denuncia. Y segundo, que le pide calma. Que no eche más leña al fuego. Que entienda que el emérito está en una situación delicada. No tanto jurídica, sino emocional. Juan Carlos, según Zarzuela, solo busca atención. Y, quizás, un gesto que le permita volver definitivamente a España.

Revilla, según fuentes cercanas, ha aceptado el gesto. No retirará sus palabras, pero tampoco seguirá atacando. Es una tregua silenciosa. Un acuerdo tácito entre dos figuras públicas muy distintas, unidas por un conflicto que ninguno buscó... pero que ambos han decidido no alimentar. Por el bien de la estabilidad institucional. Y por respeto a la ciudadanía.