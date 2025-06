Felipe VI muestra signos de preocupación por el verdadero estado de salud de su madre

La edad no perdona a nadie y la reina Sofía no es ninguna excepción. A sus 86 años, la madre de Felipe VI debe extremar los cuidados de su cuerpo para tratar de estar en el mejor estado de salud posible. Y la realidad es que, dejando de lado algún que otro problema más que normal teniendo en cuenta la avanzada edad de la reina, está en un estado formidable. Sin embargo, lo que no se ve es lo que está realmente mal. Pues, si bien físicamente está bien, la reina Sofía está muy mal a nivel mental, por donde pierde toda la salud.

En este sentido, Felipe VI es muy consciente de la carga de estrés que su madre está teniendo que soportar. Algo nada recomendable para una persona de 86 años. A su avanzada edad, Doña Sofía debería hacer de todo menos preocuparse o pasar ansiedad por lo que pasa a su alrededor. De hecho, su prioridad debería ser el reposo. Algo que no es así de ninguna forma.

Juan Carlos I e Irene de Grecia no dejan descansar a la emérita

La realidad es que no hay día en el que la reina Sofía no tenga que enfrentarse a una situación delicada. Cuando no se trata de una novedad respecto del estado de salud o de las amantes de Juan Carlos I, es por el empeoramiento repentino de Irene de Grecia, la cual, por culpa de los efectos del Alzheimer está perdiendo capacidades cognitivas a pasos agigantados. Un conjunto de situaciones que han llevado al límite a la emérita.

Felipe VI está muy preocupado por su madre

Ante esta situación, la preocupación de Felipe VI es tan grande que ha comenzado a pedir a los médicos de Zarzuela que le pongan especial atención a su madre. Sabe que ha dejado de comer y de dormir bien por culpa del estrés acumulado. Algo que si sigue así le va a pasar una seria factura en su salud general.

Así pues, por culpa del gran estrés y de la presión que debe soportar Doña Sofía, ha sido que Felipe VI ha pedido ayuda a los médicos de Zarzuela para que mantengan estable a su madre.