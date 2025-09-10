Felipe VI se ha reunido con José María Aznar y Mariano Rajoy para analizar la situación de su padre

En Zarzuela hace mucho tiempo que están muy pendientes de la situación de Juan Carlos I. El emérito ha entrado en un estado de salud que invita a pensar que el tiempo se le está acabando. Ya no está en plenas capacidades ni físicas, ni mentales ni cognitivas. Los que conviven con él aseguran que hasta él mismo sabe que se le está acabando el tiempo. Es por este motivo que ya pidió hace unos meses que le permitieran volver a España. No se trata de un capricho cualquiera, era un grito de auxilio porque Juan Carlos I sabe que se está muriendo y quiere acabar su vida en España. Una situación que hasta Felipe VI está comenzando a entender.

Ante esta dura realidad, Felipe VI ha comenzado a definir qué es lo que va a tener que hacer para preservar el honor de su padre y mantener la integridad de Zarzuela. El Rey sabe que traer de vuelta a Juan Carlos I es un gran riesgo a nivel de imagen, pero tampoco se puede permitir que fallezca lejos de su tierra, lo que sería un gran deshonor y dejaría a la Casa Real en un muy mal lugar, al lado de las demás realezas del mundo.

Felipe VI ha buscado consejo de expertos

Dado que no sabe qué hacer, Felipe VI habría buscado recibir consejo por parte de antiguos presidentes del Gobierno de España. En este sentido, según cuentan en El Cierre Digital, Felipe VI se habría reunido con José María Aznar y Mariano Rajoy para pedirles consejo. Considera que son dos hombres de su confianza y a los que les puede pedir consejo sin ningún tipo de compromiso. Además, su experiencia como presidentes les da una buena visión de la realidad.

Y es que, en un panorama político tan complicado como en el que nos encontramos, Felipe VI cree que traer a Juan Carlos I no es una gran idea. Puede enrarecer todavía más el ambiente y hacerlo todo más complicado a todos los niveles. Por eso busca el consejo de los expresidentes.

Así pues, para tener garantías de que la vuelta de Juan Carlos I a España se va a hacer con un mínimo de tranquilidad, Felipe VI se ha sentado a hablar con Aznar y Rajoy para saber su punto de vista al respecto de la situación.