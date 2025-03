Felipe VI se ha seguido viendo con el gran amor de su vida durante el matrimonio con Letizia

La historia de amor entre Felipe VI y Eva Sannum nunca se cerró del todo. Aunque su relación oficial terminó hace más de dos décadas, siempre se ha hablado de una conexión especial entre ellos. Durante su matrimonio con Letizia Ortiz, el monarca habría mantenido contacto con la modelo noruega, en encuentros privados y lejos de los focos. No se trata de una relación sentimental en el sentido clásico, pero sí de una amistad que ha sobrevivido al paso del tiempo y a las circunstancias.

Un vínculo que nunca se rompió

Felipe y Eva vivieron una historia de amor que fue truncada por la presión de la Casa Real. Juan Carlos I nunca aprobó a la modelo noruega como futura reina de España, y las presiones acabaron con la relación. Años después, Felipe encontró en Letizia una compañera con quien desafió nuevamente las normas establecidas. Pero lo que pocos saben es que, pese a su matrimonio con la periodista, su vínculo con Eva nunca desapareció.

Según diversas fuentes, Felipe y Eva continuaron viéndose en la más estricta discreción. Se dice que estos encuentros fueron esporádicos, sin un carácter romántico explícito, pero marcados por una complicidad inquebrantable.

Letizia y la sombra de Eva Sannum

La relación de Felipe con Eva no ha pasado desapercibida dentro de la Casa Real. Aunque no existen pruebas de una infidelidad en términos convencionales, la cercanía del rey con su expareja ha sido motivo de especulación. Letizia, según se comenta en círculos cercanos, nunca ha visto con buenos ojos esta conexión. No es un secreto que la reina ha luchado por marcar su propio espacio dentro de la monarquía y que cualquier sombra del pasado de Felipe supone un obstáculo en ese camino.

El escándalo con Jaime del Burgo, quien aseguró haber mantenido una relación con Letizia mientras ya estaba casada con Felipe, habría sido un punto de inflexión. En ese momento, según diversas fuentes, el rey se habría acercado de nuevo a Eva. No hay pruebas de que su relación haya traspasado los límites de la amistad, pero lo cierto es que su vínculo sigue intacto.