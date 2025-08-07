Felipe VI terminó harto de las malas formas de Letizia en la recepción de Mallorca

Ya no es ninguna noticia nueva que Felipe VI y Letizia no se soportan. Son un matrimonio que, si se mantiene vivo, es por el interés que tienen en que no se rompa. Él sabe que si se separan, su entonces exmujer puede acabar con toda la Casa Real con salir a hablar ante los medios. Mientras que Letizia es muy consciente de que, si deja de formar parte de la Realeza, ya no va a tener todos esos privilegios de los que tanto ha disfrutado a lo largo de su vida. Es por todo esto que, por mucho que detesten su vida como pareja, siguen enquistados en mantener vivo ese matrimonio al que podemos definir como un zombi.

La última muestra de que ya no hay ningún tipo de sintonía entre ambos se pudo ver en la recepción de la sociedad de Mallorca en Marivent. Ahí, fuentes cercanas a la Casa Real aseguran que Felipe VI acabó de los nervios. No soporta a su esposa cuando llega el momento de aparecer en los actos. Siempre trata de ser ella la gran protagonista y la que aparece en las portadas. Tratando de opacar a sus hijas, si llegara a hacer falta.

Felipe VI no aguanta ni una más de su esposa

La realidad es que en Zarzuela ya están más que acostumbrados a esa actitud de diva por parte de Letizia. Necesita ser siempre la gran protagonista de estos actos. Quiere que, cuando saquen la foto, ella sea el centro de atención. Necesita que los invitados la miren a ella. Todo mientras la figura central de todo siempre debe ser Felipe VI, el Rey de España. Algo que nunca respeta y que esta vez molestó más que nunca al monarca español.

Tal y como cuentan fuentes cercanas a la Casa Real, Felipe estuvo muy cerca de acabar de un grito con la actitud de Letizia. No soportaba ni un gesto de diva más. Ni que lo apartara ni que se metiera en ninguna conversación más. Ya sabe cómo es su esposa. Sin embargo, esta vez fue demasiado incluso para él.

Así pues, en la recepción de Marivent a la sociedad de Mallorca, Felipe VI se dio cuenta de las razones por las que no soporta convivir con su esposa, a la que considera solo cuando es necesario.