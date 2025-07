Felipe VI tiene una tercera hija, primogénita, que conoce la familia, nació antes que Leonor y Sofía

Desde hace décadas, las historias sentimentales del actual monarca español han sido objeto de constante atención. Y es que Felipe VI, mucho antes de comprometerse con Letizia Ortiz y asumir las obligaciones propias del trono, protagonizó varios romances que no pasaron desapercibidos ni para la prensa ni para su entorno más cercano. De entre todos ellos, hay uno que destaca con fuerza: el que mantuvo con Isabel Sartorius, a quien durante años muchos señalaron como su verdadero gran amor.

De este modo, la relación entre ambos no solo fue intensa, sino también lo suficientemente significativa como para generar inquietud en la Zarzuela. Así lo relata Pilar Eyre, quien asegura que, tras la ruptura entre el entonces príncipe Felipe e Isabel Sartorius, la Casa Real recibió una llamada de alerta: ella podría estar embarazada. La noticia, que nunca se llegó a confirmar oficialmente, causó revuelo entre los círculos palaciegos, aunque no pareció alterar el temple de la reina Sofía, quien, según esas versiones, consideró que, en caso de nacer, aquella niña no supondría un problema para la institución.

Mencía, una posible hija no reconocida

La realidad es que, si los rumores fueran ciertos, estaríamos hablando de una hija no reconocida del actual jefe del Estado. Una hija nacida fuera del matrimonio y sin ninguna legitimidad sucesoria, pero que, por su ascendencia directa, habría podido alterar el curso previsto de la línea de sucesión. Así pues, de haberse confirmado la paternidad, Mencía –nombre con el que se ha identificado a la supuesta descendiente– habría sido la primogénita del monarca, anterior incluso al nacimiento de la actual Princesa de Asturias.

Y es que no fueron pocos los comentarios que durante años apuntaron a un asombroso parecido físico entre Mencía y Felipe VI. Algunos incluso afirmaron que era su viva imagen. Sin embargo, con el paso del tiempo, otras versiones terminaron situando a Juan Soto como el verdadero padre biológico de la joven, disipando parte del misterio en torno a su origen.Por su parte, ni la reina Letizia ni doña Sofía habrían mostrado especial inquietud ante los rumores. Ambas conocen bien el pasado sentimental de Felipe, cuya juventud estuvo marcada por una libertad afectiva poco común para un heredero. De hecho, nunca ha escondido su inclinación a vivir el amor con intensidad, incluso a riesgo de incomodar los rígidos códigos de la institución.

Así pues, más allá de los silencios oficiales y de los desmentidos nunca formulados, queda la posibilidad de que el actual rey de España sea padre de una hija extramatrimonial nacida antes de su historia con Letizia. Una historia que, de haberse desarrollado de otro modo, podría haber cambiado la imagen misma de la Corona.