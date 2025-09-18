Felipe VI y Letizia, los problemas crecen mientras están en Egipto: Leonor ha sido apartada en San Javier

La formación de Leonor en la Academia General del Aire no está siendo nada sencilla. Según fuentes cercanas, la Princesa de Asturias ha tenido que quedar al margen de determinadas pruebas físicas porque, sencillamente, se ahoga y no alcanza los mínimos exigidos. Los instructores le han recomendado ponerse en mejor forma para superar los retos que implica el duro adiestramiento al que se somete.

No solo supone un desafío para ella el ritmo del Ejército del Aire, sino también su conocida fobia a las alturas. Durante los primeros meses realizará clases teóricas y entrenará en el simulador antes de pilotar un avión real. Solo cuando los instructores la consideren preparada podrá subir a la aeronave, siempre acompañada y con todas las garantías de seguridad.

Un inicio agotador para la Princesa

La realidad es que Leonor está exhausta. No alcanza todavía el nivel de resistencia de sus compañeros y eso la obliga a redoblar esfuerzos. La última semana ha sido especialmente dura: llegó al viernes muy cansada, física y mentalmente, y los superiores recomendaron que descansara. De hecho, acudió al centro médico de la escuela para evaluar su situación y, por ahora, pasará el fin de semana en su habitación, recuperándose de la intensa actividad porque su estado físico no da pra más.

El año que la Princesa Leonor tiene por delante será muy exigente a nivel físico y mental. A su formación en San Javier se sumarán los compromisos oficiales propios de su rango. El próximo 12 de octubre participará en el desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid, ya con otro grado militar, y a finales de mes presidirá en Oviedo los Premios Princesa de Asturias. Una sere de compromisos que llevarán al límite a Leonor.

Mientras tanto, los Reyes cumplen agenda en Egipto

Todo esto sucede mientras los Reyes de España disfrutan de su viaje oficial en Egipto, visitando las pirámides y otros monumentos históricos. En contraste, la joven heredera permanece en la base aérea de San Javier, esforzándose por ponerse al nivel requerido y afrontar un año que marcará un antes y un después en su preparación como futura Jefa de Estado.