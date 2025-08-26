Felipe VI y Letizia viajan a las zonas afectadas por los incendios después de 20 días sin estar juntos

No ha sido un verano nada sencillo en España. Los incendios han provocado que estemos ante un momento sumamente complicado para la historia del país, más de 400.000 hectáreas han ardido a lo largo de la temporada de verano y los incendios no acaban de estar completamente controlados. Lo que ha hecho que el Gobierno de España decrete zona catastrófica para ayudar a todas las personas afectadas. Una dura realidad que ha hecho que hasta los Reyes de España interrumpan sus vacaciones para ir a visitar las zonas afectadas por las llamas. Un plan que no contemplaban ni Felipe VI ni Letizia, pero que por el bien de la imagen de Casa Real han tenido que hacer.

En este sentido, el viaje de Felipe VI y Letizia hasta las provincias más afectadas por los incendios, como lo han sido la de Zamora, León u Ourense, ha supuesto el primer encuentro entre ambos durante este verano. De hecho, según señalan personas cercanas a Casa Real, llevan más de 20 días sin verse ni hablarse; cada uno ha ido por su lado para disfrutar en solitario, o no, las vacaciones veraniegas. Los dos buscan la paz que el otro no le puede dar.

Letizia deja a su amante para volver al trabajo

A pesar de que lo estaba pasando en grande con su supuesto amante, Letizia ha tenido que tomar un vuelo y viajar de urgencia para unirse a su marido en las visitas a las zonas más afectadas por los incendios. Demostrando de nuevo que, a pesar de ser un matrimonio absolutamente fallido, siguen siendo un equipo de trabajo formidable. Y es que ponen sus intereses personales y profesionales por delante de todo.

De este modo, a pesar de haber pasado un verano sin verse las caras ni hablarse, Letizia y Felipe VI van a aparentar absoluta normalidad en sus próximas apariciones públicas. Son unos maestros de las apariencias y de las mentiras, porque se odian en secreto y son capaces de hacer que no se note en absoluto.

Así pues, las graves consecuencias de los incendios de España han llevado a Felipe VI y a Letizia a reencontrarse antes de tiempo. Pues, ambos tenían pensado estar más de 20 días sin tener que verse las caras.