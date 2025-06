Froilán desafía a Felipe VI y desencadena un terremoto en Zarzuela

Cuando llegó al trono de Zarzuela, Felipe VI encontró en la expulsión de Froilán y de Juan Carlos I, la mejor solución al problema que ambos suponían para la estabilidad de la Casa Real. Y es que no había una sola semana en la que el hijo de la infanta Elena o Don Juan Carlos no fueran protagonistas de alguna información controvertida que ponía en entredicho la imagen y la reputación de Casa Real. Por lo que Felipe VI llegó a la conclusión era que lo mejor era prescindir de ambos y enviarlas a vivir a Abu Dabi. Una decisión que no gustó a ninguno de los dos.

En este sentido, mientras que Juan Carlos I siente que se está muriendo en los Emiratos Árabes, Froilán siente que está perdiendo el tiempo ahí. Se siente solo y lejos de todas las personas con las que es feliz. Por lo que, ya ha pedido en reiteradas ocasiones, que Felipe VI le permita demostrar que ha cambiado y que es una persona de valor para Casa Real. Algo que todavía no ha pasado.

Froilán y Jaime de Marichalar se han hartado de la autoridad de Felipe VI

Ante las constantes negativas por parte del Rey de España, Froilán ha comenzado a buscar apoyos y ha encontrado el de su padre. Un Jaime de Marichalar que coincide con su hijo en que lo mejor que puede hacer es volver a España y encontrar un trabajo que le permita desarrollarse profesionalmente. Algo que no puede hacer en Abu Dabi.

De este modo, según revelan fuentes cercanas a Zarzuela, Froilán ha tomado, de forma unilateral, la decisión de que este va a ser su último verano en Abu Dabi. Ya no quiere pasar más tiempo lejos de casa y ha marcado estos próximos tres meses como el plazo límite para que Felipe VI lo readmita en España. Si no asegura que se verá obligado a vulnerar la autoridad de su tío para volver a vivir en España.

Así pues, Froilán y su necesidad de volver a su país han abierto un conflicto muy importante en Zarzuela, donde Felipe VI deberá decidir si lo mejor es ponerse duro con su sobrino o tratar de acercar posturas y suavizar la situación.