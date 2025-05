Froilán no tiene ningún trato con su tío, Felipe VI, desde que lo echó de casa

Froilán de Marichalar, hijo mayor de la infanta Elena, ha sido el centro de atención de los medios durante años. A pesar de que su madre ha intentado mantenerlo alejado de los focos, sus escándalos, como peleas y fiestas ilegales, no han hecho más que aumentar el interés en su vida. Este ambiente tenso lo llevó a tomar una drástica decisión: mudarse a Abu Dabi, donde vive con su abuelo, el rey Juan Carlos.

El motivo de su partida se debe a la mala relación con su tío, Felipe VI, y su tía, Letizia. Según amigos cercanos a Froilán, él no mantiene contacto con la familia real española desde que fue "echado de casa". Aunque la infanta Elena intentó manejar la situación de la mejor manera posible, Froilán no guarda ningún vínculo con los reyes, ni con sus primas Leonor y Sofía. La ruptura parece irreparable, y así lo confirma un testimonio que detalla que Froilán no tiene trato con su tío Felipe ni con su tía Letizia, quienes no quieren nada con él. Además, se rumorea que la reina Letizia ha sido quien tomó la decisión de alejarlo, y Felipe VI fue quien la ejecutó.

Froilán en Abu Dabi: una nueva vida lejos de la familia real

Desde su llegada a los Emiratos Árabes, Froilán ha encontrado tranquilidad y una vida más privada. El rey Juan Carlos, quien sigue siendo su figura de referencia, fue clave en su mudanza y en la gestión de su empleo en ADNOC, una compañía petrolera donde trabaja de manera regular. A pesar de que no disfruta de privilegios especiales, Froilán parece estar más relajado en Abu Dabi, lejos del constante escrutinio mediático. Su círculo cercano asegura que se siente feliz con su nueva vida, practicando deportes como pádel y kite surf, y disfrutando de la compañía de su abuelo.

Sin embargo, la relación con su familia real sigue siendo tensa. Froilán culpa principalmente a Felipe VI y Letizia de su situación actual, pues consideran que la decisión de enviarlo fuera fue motivada por la necesidad de alejarlo del foco mediático. En su vida en Abu Dabi, lejos de la familia real, Froilán ha encontrado la paz que en España parecía esquiva, aunque la sombra de la familia real española aún sigue marcando su existencia.