Froilán sospecha que su tío y Letizia le están cerrando las puertas en empresas de España

La expulsión de Froilán de Marichalar a Abu Dabi fue una decisión a la desesperada por parte de Felipe VI para poner fin a los constantes escándalos que provocaba el hijo de la infanta Elena. Froilán se acostumbró a llevar una muy mala vida en la noche de Madrid, donde protagonizaba problemas y reyertas en todos los locales nocturnos que frecuentaba junto a sus amigos. Una situación que acabó hartando a Felipe VI, que tomó la decisión de expulsar a su sobrino, para así poner fin a los grandes escándalos que azotaban a la Casa Real por culpa de los líos de Froilán.

La realidad es que enviar a Froilán junto a su abuelo a Abu Dabi ha servido para que dejen de salir a la luz escándalos relacionados con él. Se han acabado los problemas con el juego y con la fiesta de Madrid, lo que ha hecho que ahora en Zarzuela reine la paz y no haya que enfrentarse, constantemente, a los problemas de Froilán.

Es por este motivo que Felipe VI ha llegado a la conclusión de que para mantener la tranquilidad en Zarzuela, lo mejor es hacer que su sobrino siga viviendo en Abu Dabi, de donde sus problemas no llegan a España. De este modo, no han sido pocos los esfuerzos por parte del Rey de España a la hora de evitar que su sobrino regrese a España. Lo que lo ha llevado a mover hilos para que no lo contraten.

Felipe VI y Letizia no quieren ni ver a Froilán

Las dificultades para encontrar trabajo han acabado haciendo que Froilán crea que sus tíos están trabajando en la sombra para hacer que las empresas tengan miedo a contratarlo por posibles represalias que las puedan llevar a la quiebra y a tener serios problemas para seguir vivas. Una realidad que desde Zarzuela siempre van a negar, pero que Froilán conoce de muy buena tinta. Pues un Borbón nunca había tenido tantos problemas para ser contratado.

Así pues, Froilán de Marichalar tiene serias sospechas con la posibilidad de que Felipe VI y Letizia estén trabajando para evitar que encuentre trabajo en España, par así evitar que tenga razones para poder volver a su país.