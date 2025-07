Guardiamarinas de Elcano explican que Leonor esconde comida en el camarote

Durante su travesía en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, la princesa Leonor ha sido señalada por varios compañeros guardiamarinas por ciertos hábitos poco comunes a bordo. Según relatan fuentes cercanas a la Armada, la cadete Borbón Ortiz ha recibido ya varias amonestaciones verbales por su bajo rendimiento físico. Y no es lo único que llama la atención.

Testimonios del entorno militar aseguran que Leonor no se esfuerza en las rutinas de entrenamiento físico. Su forma física es muy inferior a la media de sus compañeros, algo que no ha pasado desapercibido para los mandos. “No es una cuestión de capacidad, sino de actitud”, subraya un oficial. Aunque no se le ha sancionado de forma oficial, sí se le ha advertido en privado en más de una ocasión.

Pero lo que más sorprende a bordo es otro detalle: la princesa esconde comida en su camarote. Según cuentan algunos cadetes, cada vez que hacen escala en tierra, Leonor aprovecha para comprar dulces, como Kit Kat o tabletas de chocolate, y los guarda discretamente. Estos alimentos están prohibidos a bordo fuera de las comidas, y su consumo podría estar afectando a su estado físico. “Se hincha y gana peso, y eso tiene consecuencias en su rendimiento”, comenta un compañero que prefiere mantenerse en el anonimato.

Compromiso desigual y rutina selectiva

Desde su ingreso en la Escuela Naval de Marín, Leonor ha seguido el calendario oficial: prácticas de navegación, maniobras, clases teóricas y formación con armamento. En lo académico y protocolario, cumple sin problemas. De hecho, sus superiores valoran positivamente su desempeño en ese terreno.

Sin embargo, en lo físico, su implicación es escasa. Se muestra reacia a entrenar y no tiene el mismo espíritu de superación que sus compañeros. A pesar de esto, no ha mostrado rebeldía ni faltas de respeto, pero sí cierta desgana.

Desde la Armada aseguran que su expediente no se verá afectado, pero advierten que este tipo de actitudes pueden dañar la imagen de compromiso que se espera de quien algún día será jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Las fuentes consultadas insisten: si no cambia su actitud, la preocupación solo irá en aumento.