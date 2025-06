Guardiamarinas del Blas de Lezo piden no dormir con Leonor

Leonor no ha caído de la mejor manera en el Blas de Lezo. A diferencia de lo que pasó en Elcano, donde la Princesa de Asturias pilló por sorpresa a sus compañeros, aquí ya todos sabían a lo que se enfrentaba con la presencia de Leonor a bordo. Las miradas recelosas y las dudas siempre estuvieron presentes, lo que ha acabado complicando demasiado una convivencia que con el paso de los días no es que haya ido mejorando demasiado. Más bien lo contrario. La forma de vivir de Leonor ha hecho que sean varios los que se han quejado de la Princesa de Asturias.

En este sentido, el hecho de no tener a su disposición, un camarote privado en el que pueda dormir sola, es algo que no ha gustado ni un pelo a Leonor, que considera que por la posición que ocupa no puede compartir habitación con otras personas. Sin embargo, tal y como han revelado las familias de los compañeros de la princesa, la razón principal detrás de la exigencia de Leonor, son sus ronquidos.

Leonor no deja dormir al resto de personas

Y es que tal y como hemos podido saber, las noches con Leonor se han convertido en una auténtica pesadilla para los tripulantes del Blas de Lezo. La hija de los Reyes de España duerme a pierna suelta durante toda la noche. Sin embargo, el resto de personas no puede ni pegar ojo por culpa de los fuertes ronquidos que emite la Princesa de Asturias cuando se queda dormida de forma profunda. Algo que ha hecho que más de uno haya pedido que Leonor duerma en un camarote privado.

De este modo, los compañeros de Leonor ya se han cansado de no poder dormir por culpa de los sonidos de la Princesa de Asturias, que entre su complicado carácter y sus ronquidos, ha logrado que sean muy pocos los compañeros que todavía se llevan bien con ella. Pues, la mayoría la ha dejado de lado por un motivo u otro.

Así pues, en el Blas de Lezo el ambiente es cada vez más desagradable. En especial en la habitación donde Leonor duerme junto a algunos de sus compañeros, los cuales ya han pedido no compartir habitación con ella.