Iñaki Urdangarin amenaza a la infanta Cristina: “O pagas o publico el libro de memorias y lo cuento todo"

La historia entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina parecía haberse apagado tras el divorcio, pero las últimas informaciones apuntan a que la tensión entre ambos no ha hecho más que crecer. Fue la periodista Pilar Eyre quien adelantó el pasado verano que Urdangarin estaba escribiendo sus memorias. Según desveló, el cuñado del rey habría pactado con una editorial una suma millonaria para publicar el libro en enero de 2026.

Sin embargo, lo que parecía un proyecto personal pronto se convirtió en un arma en su conflicto económico con Cristina.

Tras separarse, Urdangarin reclamó a la infanta una pensión elevada que le garantizara mantener un nivel de vida similar al que tuvo durante su matrimonio. Aunque las capitulaciones matrimoniales fijaban ya una cifra, Iñaki exigía más. Sentía, según fuentes citadas por Vanitatis, que “merecía una compensación superior” después de haber pasado por la cárcel por el caso Nóos, convencido en su día por Juan Carlos I de que “aquello no tendría consecuencias”.

Cristina, que durante años soportó escándalos, infidelidades y el juicio público, se negó esta vez a ceder. El problema no era el dinero, tanto ella como el rey emérito cuentan con recursos suficientes, sino una cuestión de dignidad. Como recordó un entorno próximo, “Roma no paga a traidores”.

Un libro que ya está escrito… y que podría no revelar tanto

La presión de Urdangarin no surtió efecto. Según Vanitatis, Cristina fue clara: lo publicado sobre Juan Carlos ya ha hecho suficiente daño y las únicas víctimas de unas memorias explosivas serían sus hijos. Ese golpe dejó a Iñaki sin una de sus bazas, pero no detuvo el proyecto.

Un periodista de Diez Minutos reveló en el programa de Federico Jiménez Losantos que Iñaki fue visto en el aeropuerto de Budapest revisando el borrador de su libro junto a Ainhoa Armentia, su pareja. Allí, incluso le leyó un capítulo íntimo sobre la primera vez que presentó a Cristina a su familia. Mientras, en el espacio Mamarazzis de 2Cat, se pensó tener imágenes exclusivas de Urdangarin en Hungría, aunque finalmente se señaló a un hombre que ni siquiera era él.

El libro está listo y su promoción también: Urdangarin ha grabado una entrevista con Jordi Basté para el programa Pla seqüència, que se emitirá en diciembre.

Aun así, quienes conocen el proyecto adelantan que no será una obra incendiaria. Sin chantaje posible, Iñaki habría optado por un camino más rentable y seguro: publicar unas memorias moderadas, sin atacar abiertamente a Zarzuela, manteniendo así sus ingresos futuros… y la pensión que aún recibe.