Iñaki Urdangarin anula la boda con Ainhoa Armentia

Hace unos meses, Iñaki Urdangarin estaba más que convencido de que este año 2025 iba a ser el de su segunda boda. El que fuera Duque de Palma ha encontrado en Ainhoa Armentia su verdadero amor y a la mujer con la que quiere compartir el resto de sus días. Atrás quedan los días en los que su relación estaba sumida en la clandestinidad y tenían que esconderse del mundo para evitar tener problemas. Ahora se muestran como una pareja estable, feliz y que prevé tener un gran futuro por delante. Además, cuentan con la facilidad de que toda su vida va a estar financiada con el dinero de los Borbón, lo que hace que ni se tengan que plantear la posibilidad de trabajar.

Sin embargo, a pesar de que la boda sigue ocupando un lugar muy alto en la lista de prioridades de Iñaki Urdangarin, ha acabado decidiendo que lo mejor es que se espere un poco. Después de ver que no le iba a traer nada positivo, tanto Iñaki como Ainhoa han llegado a la conclusión de que lo mejor es dejar pasar algo de tiempo para así celebrar una boda en la que haya paz, armonía y no se genere una polémica especialmente grande.

Urdangarin ha entendido a sus hijos

La realidad es que, tal y como hemos podido saber, los cuatro hijos de Iñaki Urdangarin han jugado un papel muy importante a la hora de convencer al que fuera Duque de Palma. Y es que ninguno de los cuatro estaba demasiado ilusionado con el hecho de que se casara con Ainhoa. Y es que Juan, Pablo, Miguel e Irene saben lo mal que lo pasaría su madre, la infanta Cristina, al ver que su exmarido se casa de nuevo.

Además, ahora Iñaki Urdangarin tiene todos los esfuerzos puestos en la redacción de su nuevo libro. No quiere distracciones y espera que sea todo un éxito de ventas. Todo aunque no va a contar ningún secreto sobre la Casa Real. Ya que no van a ser unas memorias como tal, sino que será algo más relacionado con el coaching.

Así pues, por el momento, Iñaki Urdangarin ha dejado en standby su boda con Ainhoa Armentia, la cual deberá esperar, como mínimo, hasta el año 2026 para ser realidad.