Iñaki Urdangarin cobraba 80.000 euros al mes por vivir con la infanta Cristina

Si hay algo que ninguno de los hijos de Juan Carlos I le va a poder reprochar es que haya sido un tacaño con ellos. En este sentido, al emérito nunca le ha temblado el pulso a la hora de poner el dinero que haga falta para que sus descendientes puedan vivir a gusto y sin preocuparse por absolutamente nada. Evidentemente, esto es mucho más sencillo de hacer cuando tiene un patrimonio valorado en unos 1.800 millones de euros, según apuntaba Forbes unos años atrás. Lo que permite que Don Juan Carlos tenga gastos millonarios cada mes y ni lo note. Aunque los que sí que lo han acabado notando han sido sus familiares. Pero para su bien.

Un buen ejemplo de ello es que Iñaki Urdangarin y Cristina, en el momento de comenzar su relación, vieron cómo el emérito se lo daba todo para que pudieran vivir a gusto y sin preocuparse por absolutamente nada. Él cubría todos los gastos de la pareja. Y no estamos hablando de unos pocos miles de euros, que es lo que suele gastarse una pareja al mes entre alquiler, comida, servicios y ocio. Sino que la cifra sube hasta los 80.000 euros.

Urdangarin, de deportista de élite a millonario

La realidad es que con el pago mensual de 80.000 euros al matrimonio formado por Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina nunca les faltó de nada. Lo tenían absolutamente todo a su plena disposición. Los lujos que quisieran estaban a su alcance y, por si fuera poco, muchos de los lujos que se daban ya venían pagados por el simple hecho de ser parte de la Casa Real. Por lo que tenían una vida de millonarios sin pegar un palo al agua.

En su caso, Iñaki Urdangarin pasó de tener que rendir a nivel de top mundial en el balonmano, a vivir de la renta de ser el yerno de Juan Carlos I. Y es que con 80.000 euros al mes, no tenía que preocuparse por absolutamente nada. Lo tenía todo y sabía que siempre lo iba a tener. Por lo que se podía dedicar a disfrutar de la vida.

Así pues, Juan Carlos I se encargó de cubrir todos y cada uno de los gastos y lujos del matrimonio entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina con un pago mensual de 80.000 euros. Más de lo que puede ganar un CEO en España.