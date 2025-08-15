Iñaki Urdangarin, devoto, hace donaciones de miles de euros a la Iglesia

La realidad es que nadie lo diría viendo su comportamiento a lo largo de su vida, pero Iñaki Urdangarin se ha convertido en un hombre sumamente devoto y dedicado a la religión cristiana. El que fuera Duque de Palma nunca había sido una persona especialmente creyente. No se definía como ateo, pero tampoco era practicante; estaba en tierra de nadie y nunca tuvo por costumbre acudir a la Iglesia de forma habitual. Iba para bodas, bautismos y comuniones. Para nada más. Sin embargo, todo esto cambió radicalmente desde el momento en el que Iñaki ingresó en la cárcel, donde su mentalidad fue cambiando de forma acelerada y lo convirtió en un firme defensor de la creencia cristiana.

En este sentido, fuentes cercanas a Iñaki Urdangarin aseguran que, desde su salida de la prisión de Brieva, Urdangarin es un hombre totalmente diferente al que entró. Ya os hablamos de que sufría una especie de trastorno que lo hizo mucho más sensible. Eso ya lo ha superado, pero su fuerte impulso religioso sigue con él y no parece que vaya a ser algo que cambie nunca más, ya que Iñaki cree que es algo que lo convierte en un mucho mejor hombre.

Misas, confesiones y donaciones de miles de euros

Según hemos podido saber, Iñaki va cada día a la iglesia; si no va para acudir a una de las misas del día, lo hace para ir a confesarse de forma habitual por todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Quiere ser un hombre de bien y hacer las cosas según dice la Biblia. Sin embargo, lo que más sorprende es su gran contribución económica con la Iglesia.

Y es que, lejos de ir y dejar monedas como donativo, Iñaki va con todo y no se queda corto a la hora de apoyar a las causas benéficas de la Iglesia. El que fuera Duque de Palma invierte miles de euros en las obras sociales impulsadas por el cristianismo y lo hace de forma muy habitual y con donaciones cuantiosas.

Así pues, poco o nada queda del antiguo Iñaki Urdangarin, un hombre que poco o nada tenía que ver con el cristianismo y que ahora se ha convertido en un hombre sumamente creyente y devoto.