Iñaki Urdangarin diversifica su patrimonio para mover los millones de la infanta Cristina

El mejor negocio que Iñaki Urdangarin ha hecho en su vida, ha sido el de divorciarse de la infanta Cristina. El exduque de Palma se ha convertido en un hombre muy rico desde el momento en el que estampó su firma en el acuerdo de divorcio que daba por finalizado su matrimonio con la hija de Juan Carlos I. Y es que, por el miedo que tenían en Zarzuela, a todo lo que podía llegar a revelar, se acabó dando el visto bueno a pagarle una cantidad de dinero monumental, para tenerlo contento y calladito.

Según la información que reveló Juan Luis Galiacho, Iñaki Urdangarin se hizo con 2 millones de euros en un solo pago, en el mismo momento en el que firmó el divorcio y también está recibiendo pago por valor de 25.000 euros de forma mensual. Lo que ha acabado haciendo que el que fuera Duque de Palma tenga la vida más que solucionada y que ni se tenga que plantear la posibilidad de ponerse a trabajar.

Iñaki Urdangarin debe comenzar a mover todo ese dinero

La realidad es que, tal y como cuentan personas cercanas a Iñaki Urdangarin, el que fuera Duque de Palma no es capaz de encontrar la forma de gastar todo el dinero que le llega cada mes. Y es que llegar a gastar, de forma regular, más de 25.000 euros es realmente difícil si a uno no se le va la cabeza y pierde el norte. Algo que no le ha pasado a Urdangarin, que todo el dinero que recibe en su cuenta de Suiza lo ha comenzado a mover.

De este modo, lejos de dejar el dinero estancado en una cuenta que crecería sin parar, Iñaki Urdangarin ha comenzado a meterse en negocios como el ladrillo o en inversiones de bajo riesgo para mover todo lo que la infanta Cristina le ingresa cada mes. Un dinero que, de ninguna forma, pasa por el fisco español. Ya que es opaco a más no poder.

Así pues, para limpiar su dinero y moverlo de alguna forma, Iñaki Urdangarin se ha metido en todo tipo de negocios, de una forma poco arriesgada, para evitar tener tanto dinero paralizado sin generar ningún tipo de ingreso.