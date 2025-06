Iñaki Urdangarin exige el final de la mano negra al rey

Si hay un hijo con el que Iñaki Urdangarin mantiene una relación especialmente estrecha, ese es Pablo. Su pasión por el balonmano ha hecho que padre e hijo compartan muchos momentos de su día a día. Pues, para el joven Pablo no hay una mejor inspiración que su padre a la hora de mejorar su nivel en el mundo del balonmano. De hecho, su sueño no es otro que el de seguir sus pasos y alcanzar el máximo nivel posible en la competición de clubes y con la selección española. Donde muchos creen que ya tiene el nivel para ser convocado.

En este sentido, Pablo Urdangarin se ha ganado el respeto del mundo del balonmano. Su gran rendimiento en el Granollers ha hecho que el joven de 24 años se haya convertido en una de las más interesantes promesas de Europa. Provocando que algunos de los mejores equipos de Alemania, Francia o Dinamarca ya se hayan interesado en su posible fichaje. Sin embargo, el seleccionado español sigue sin darle bola.

Iñaki Urdangarin cree que el culpable es Felipe VI

Según han contado fuentes cercanas a los Urdangarin, Iñaki no es capaz de comprender la razón detrás de las continuas ausencias de Pablo Urdangarin en las convocatorias de la selección española. El que fuera Duque de Palma no cree que su hijo esté por detrás de varios de los jugadores que forman parte del combinado nacional español. Una situación que ha hecho que comience a considerar que el único motivo detrás de las ausencias de Pablo Urdangarin es la presencia de una mano negra.

Esta supuesta mano negra no sería de otra persona que Felipe VI. Al monarca español no le hace ninguna gracia que Pablo haga un homenaje a su padre cada vez que salta a la cancha. El hecho que lleve el dorsal 77 y que en su camiseta ponga Urdangarin, es considerado una falta de respeto a la Casa Real y Felipe VI no quiere que esto pase con la camiseta de España.

De este modo, Iñaki Urdangarin ya habría pedido a Casa Real que pongan fin a la mano negra que está detrás de las ausencias de Pablo Urdangarin de la selección española de balonmano.