Iñaki Urdangarin ha contado a sus cuatro hijos que los resultados médicos no son favorables

Iñaki Urdangarin ha desaparecido del foco mediático en las últimas semanas. El motivo es de peso: la salud de su madre, Claire Liebaert, se ha deteriorado notablemente, lo que le ha obligado a mantenerse alejado para estar a su lado.

A sus casi noventa años, Claire ya no puede valerse sola. La edad no perdona y los achaques han empezado a pasarle factura. Iñaki siempre ha estado muy unido a ella. Tras su separación de la infanta Cristina, vivió un tiempo con su madre antes de mudarse con Ainhoa Armentia, a pocos metros de ella. Aun así, cuando los hijos de Armentia están con su madre, Iñaki vuelve a casa de Claire para acompañarla.

La situación se ha vuelto delicada. Claire ya no sale sola, apenas camina, y necesita ayuda constante para las tareas del día a día. Iñaki ha contratado cuidadoras, pero él no se despega de ella. Los hermanos Urdangarin también están muy pendientes. Ninguno quiere dejarla sola ni un momento. La familia es consciente de que el tiempo no juega a favor.

Una noticia difícil de comunicar

Hace ya un tiempo, Iñaki Urdangarin decidió contarle la verdad a sus hijos: Pablo, Miguel, Juan e Irene. Les habló con franqueza y les explicó que los últimos resultados médicos no son buenos. No hay mucho margen para la esperanza. Es una noticia dura, pero necesaria. Hay que estar preparados.

Los cuatro jóvenes han recibido el golpe con tristeza. Están muy unidos a su abuela y la idea de perderla les duele. Aun así, han respondido con madurez. Han prometido estar presentes, visitarla más a menudo y hacerle compañía siempre que puedan. Saben que, ahora más que nunca, Claire necesita sentir el calor de los suyos.

Incluso la infanta Cristina ha sido informada. Pese al divorcio, sigue siendo parte de la familia. Siempre tuvo una relación muy cercana con Claire, casi de madre e hija. Por eso, Iñaki ha querido mantenerla al tanto.

La situación es delicada. El silencio de Iñaki tiene una razón humana, íntima y muy comprensible. No hay nada más importante que cuidar de una madre cuando más lo necesita.