Iñaki Urdangarin ha pedido a la infanta Cristina que no vaya a Bidart

A pesar de que parece que el divorcio le ha traído más cosas buenas que malas a Iñaki Urdangarin, el que fuera Duque de Palma sigue echando mucho de menos una parte importante de su antigua vida como miembro de la Casa Real. Y es que, como marido de la infanta Cristina, tenía acceso a varios de los lugares de vacaciones más selectos de la costa del Mediterráneo. Una serie de privilegios que se le acabaron una vez puso punto y final a su relación con la hija de Juan Carlos I. Y es que desde Zarzuela lo expulsaron de todos esos complejos.

Ante esta situación, Iñaki Urdangarin ha tenido que ganarse de nuevo la confianza de los Borbón para poder tener acceso, aunque sea pagando, a los complejos de vacaciones de los que tanto disfrutaba, siendo el de Bidart uno de sus favoritos. En especial para la temporada de verano, cuando disfruta como nadie de la costa de Francia. Un lugar al que no había sido capaz de volver con tranquilidad hasta ahora, ya que la infanta Cristina le ha dado luz verde para que pase unos días en Bidart.

Cristina estará por otras cosas

La realidad es que Cristina ha permitido que Iñaki vaya a Bidart porque ella tiene la cabeza puesta en cosas mucho más importantes que unas pequeñas vacaciones en la costa francesa. Ahora está totalmente enfocada en estar con su padre en los primeros pasos de su nueva vida en Cascais, Portugal. Además, después de eso ya tiene planificado el lugar en el que pasará unos días más de vacaciones y no va a ser Bidart. Todo apunta a que irá a una isla algo más lejana y tranquila.

Es por este motivo que Iñaki Urdangarin ha aprovechado para confirmar con Cristina que no vaya a Bidart, para así poder ser él y Ainhoa Armentia los que disfruten de las aguas que bañan la costa oeste de Francia. Un lugar en el que Urdangarin se siente como en casa y que extrañaba.

Así pues, mientras Cristina está con la cabeza en otras cosas, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia van a disfrutar de Bidart aprovechando la ausencia de la hija de Juan Carlos I.