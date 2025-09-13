Iñaki Urdangarin, muy preocupado por la reina Sofía: sus hijos le han contado la verdad

La delicada situación de la reina Sofía no ha dejado indiferente a Iñaki Urdangarin. El exduque de Palma mantiene un gran afecto por la madre de su exmujer y no ha podido evitar conmoverse al conocer, a través de sus hijos, que la salud de la emérita atraviesa momentos especialmente duros. Sofía está completamente volcada en el cuidado de su hermana Irene de Grecia, cuya enfermedad avanza de forma implacable, y esa carga emocional le está pasando factura: apenas duerme, casi no come y su entorno teme que el desgaste termine por quebrarla.

Los hijos que Iñaki comparte con la infanta Cristina le han contado que su abuela se encuentra muy debilitada. Esa noticia ha afectado profundamente al exjugador de balonmano, que recuerda con gratitud los gestos de Sofía hacia él cuando más lo necesitó. Durante los años en que estuvo en prisión, la reina emérita siempre mantuvo un trato cercano y respetuoso con él, visitándolo discretamente y ofreciéndole palabras de apoyo cuando todo parecía derrumbarse.

Sofía nunca dejó al marido de Cristina

Y es que, pese a los errores de Urdangarin, Sofía supo separar el afecto personal del escándalo público. Ese cariño genuino es el que ahora lo impulsa a querer estar a su lado, aunque las circunstancias lo mantengan lejos. Su acceso a Zarzuela está completamente vetado, una decisión que comprende, pero que no alivia la preocupación que lo invade. Sabe que Sofía está viviendo una etapa muy dura, marcada por la enfermedad de su hermana y por un agotamiento que la tiene al límite.

Desde su discreto retiro, Iñaki se ha mantenido en contacto con sus hijos para seguir de cerca la evolución de su abuela. Ellos intentan tranquilizarlo, pero no pueden ocultar que la situación es grave. La “tía Pecu”, como cariñosamente llaman a Irene, necesita atención constante, y Sofía no se aparta de su lado ni un instante, aunque eso suponga renunciar a su propio descanso y bienestar.

Así pues, Iñaki vive con angustia no poder devolver a la reina Sofía todo lo que ella hizo por él. Le gustaría verla, apoyarla, recordarle que siempre le estará agradecido. Pero, por ahora, solo le queda confiar en que la fuerza que siempre definió a Sofía le permita resistir este difícil momento.