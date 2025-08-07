Iñaki Urdangarin no es el único padre de los hijos de la infanta Cristina: hay otro hombre

Iñaki Urdangarin siempre se ha esforzado mucho para ser el mejor padre posible para sus hijos. El que fuera Duque de Palma quiere que, a pesar de lo duro de su divorcio con la infanta Cristina, sus hijos sigan vinculados con él. No quiere perder ese lazo familiar con Juan, Pablo, Miguel e Irene. Algo que le está siendo muy complicado de lograr. Y es que el paso por la cárcel y la posterior ruptura con la madre de sus hijos fue un golpe devastador para Iñaki y sus hijos, en especial Irene, que no llevó nada bien que sus padres se dejaran de la forma en la que lo hicieron.

La realidad es que, para Irene, Iñaki Urdangarin ya no es el mismo padre de siempre. Ahora lo ve como el principal culpable de los problemas que ha tenido en sus últimos años y los de su madre, que lo está pasando muy mal por culpa de las infidelidades a las que la sometió. Sin embargo, por fortuna para Irene, siempre ha habido otra figura masculina con la capacidad de ejercer de segundo padre para ella. Un hombre de su plena y absoluta confianza y que nunca le ha fallado.

Irene vive loca por su hermano

Estamos hablando de Juan Urdangarin, el hijo menos conocido y más tapado de los Urdangarin. Él siempre ha sido un chico de cabeza fría y al que no le ha gustado nada estar bajo los focos y el escrutinio público. Juan disfruta de estar con los suyos y de hacer el bien para las personas que quiere. Lo que lo ha convertido en una suerte de figura paternal para Irene Urdangarin, que vive prendada de su hermano mayor.

De hecho, cuando Iñaki Urdangarin entró en la cárcel, fue Juan el que tomó ese papel de padre que el que fuera Duque de Palma dejó. El mayor de los hermanos Urdangarin entendió que era su turno para ayudar a su madre y ser el guía de sus hermanos. Algo que logró con éxito y que cautivó a Irene.

Así pues, por muy ausente que haya podido estar Iñaki Urdangarin, Irene siempre sabe que va a tener para ella a ese segundo padre que siempre ha sido su hermano, Juan Urdangarin.