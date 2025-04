Iñaki Urdangarin no es el verdadero padre de Irene

A pesar de que el largo y tedioso divorcio entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina afectó a todos los miembros de la Casa Real, la realidad es que fue Irene Urdangarin la que más tocada y perjudicada quedó por culpa de la separación de sus padres. Una realidad que provocó que la hija menor de los que fueran Duques de Palma haya cambiado radicalmente su forma de vida y haya reducido a niveles preocupantes su rendimiento académico. Algo que está llevando a que Irene fracase en el que está siendo su primer año como estudiante universitaria en Oxford.

En este sentido, entre el encarcelamiento y la separación, hace varios años que Iñaki Urdangarin no ocupa un lugar importante en la vida de Irene. Lo que ha provocado que la menor de los hermanos Urdangarin, haya tenido que buscar una figura paterna en otro lugar. Lo que ha acabado convirtiendo a su hermano Juan, en su verdadero padre. Que se ha dedicado a criar a su hermana pequeña durante la larga ausencia de Iñaki Urdangarin.

Irene guarda un profundo rencor por su padre

La realidad es que después de su paso por prisión y el largo y doloroso proceso de divorcio, Iñaki Urdangarin se acabó ganando el rencor y odio por parte de su hija menor, que no tiene intención alguna de personar a su padre, al que no quiere ver ni en pintura después de confirmar que se había emparejado con Ainhoa Armentia. Lo que ha hecho que no haya permitido que Iñaki Urdangarin la visite ni una sola vez en Londres.

De este modo, lejos de acercar posturas con Iñaki Urdangarin, Irene ha encontrado en su hermano mayor, Juan, una figura paterna que se ha acabado convirtiendo en un segundo padre para la menor del clan Urdangarin, que es incapaz de perdonar a Iñaki por todo el daño que ocasionó, tanto a la infanta Cristina como al resto de la familia.

Así pues, a lo largo de estos últimos años, Iñaki Urdangarin ha dejado de ser el padre de Irene Urdangarin, que ha cambiado la figura paterna que hasta ahora había recaído en Iñaki para que sea Juan Urdangarin el nuevo ejemplo masculino para su hermana Irene.