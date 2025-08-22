Iñaki Urdangarin no tenía ni para un café: “La infanta Cristina lo quería dejar en la ruina”

La ruptura de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina no fue para nada sencilla. Después de la salida de prisión del que fuera Duque de Palma, el amor se acabó por completo. Él comenzó a buscar una salida de un matrimonio en el que se había sentido engañado y abandonado por su esposa, la cual, para salvarse de las acusaciones por el caso Nóos, dejó que Iñaki se comiera el marrón por su cuenta. Ahí todo se comenzó a resquebrajar, para acabar de romperse en el momento en el que Ainhoa Armentia apareció en el camino de un Urdangarin que acabó perdidamente enamorado de la que era su amante.

Lo peor no fue el hecho de que su marido la engañara, que también, sino el hecho de tener que enterarse de ello por la portada de una revista. Eso dejó devastada a la infanta Cristina, la cual desde ese momento juró venganza contra un Iñaki Urdangarin que, después de su paso por la cárcel, dependía completamente de lo que le daban los Borbón. De hecho, según señalan fuentes cercanas, Iñaki no tenía ni para un café. Y todo vino porque desde que supo que estaba con Ainhoa, “la infanta Cristina lo quería dejar en la ruina”. Quería que volviera arrastrándose por ella.

Iñaki se la ingenió para seguir viviendo a costa de los Borbón

La realidad es que, a pesar de que hubo una época en la que lo pasó muy mal a nivel económico y tuvo que buscar el apoyo de su madre, Iñaki Urdangarin lo tenía todo planeado. Sabía que Cristina iba a tomar medidas duras contra él y Ainhoa, por lo que optó por ir a la guerra contra los Borbón y comenzar a amenazar con contar todos sus secretos en un libro. Lo que obligó a que Cristina cediera.

Iñaki lo sabe absolutamente todo sobre Zarzuela, pasó más de dos décadas ahí dentro y se enteró de todo lo que hacían Felipe VI, Letizia, Juan Carlos I y hasta la reina Sofía. Él se lo iba apuntando para cuando llegara este momento, en el que necesitara usar toda la información a su favor.

Así pues, a pesar de que la infanta Cristina dejó a Iñaki Urdangarin de forma temporal en la ruina, la realidad es que el que fuera Duque de Palma siempre lo tuvo todo bajo control y venció los arrebatos celosos de Cristina.