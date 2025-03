Iñaki Urdangarin pide más dinero a la infanta Cristina por seguir callado

Lo que está claro es que Iñaki no quiere trabajar ni renunciar a los privilegios y lujos a los que se ha acostumbrado desde que salió de prisión. Su estilo de vida ha estado garantizado gracias a las generosas aportaciones económicas que recibe, y no está dispuesto a perderlas por su relación con Ainhoa Armentia. Si no consigue lo que quiere, no descarta tirar de la manta y revelar secretos que podrían incomodar seriamente a la familia real.