Iñaki Urdangarin se está haciendo de oro con los trapos sucios de Letizia y Felipe VI

Dicen que la información es poder e Iñaki Urdangarin ha visto, a lo largo de los últimos años, que esa frase no podía ser más cierta. Solo que para él, lleva una importante coletilla. Es poder… pero también es mucho dinero. Y cuando decimos mucho no son unos cuantos miles, son millones de euros. Una realidad que ha demostrado de la mano de la Casa Real, que desde que firmó el divorcio con la infanta Cristina, lo ha estado untando a base de dinero de las cuentas de Juan Carlos I, para asegurarse de que vive feliz y de que no le dan ganas de contar nada de lo que sabe sobre Zarzuela.

La realidad es que Iñaki Urdangarin lo sabe todo. Ha pasado muchos años en la Casa Real, y tuvo tiempo de enterarse de todo lo que se cocinaba ahí dentro. Además, supo llevarse bien con todo el mundo, desde Juan Carlos I, a Letizia, pasando por un Felipe VI que también le confiaba varios de sus secretos más oscuros sobre su vida matrimonial con Letizia Ortiz. Unos secretos que podrían derrumbar la realeza española.

Iñaki ha vuelto a pedir dinero

Ante esta situación, tal y como adelantaba elcierredigital, Iñaki Urdangarin comenzó a redactar unas memorias. Un documento en el que presuntamente iban a figurar y a explicarse todos y cada uno de los secretos escondidos detrás de las puertas de Zarzuela. Un libro que podría haberle reportado grandes beneficios, de haberse negociado con una editorial. Sin embargo, los que acabaron negociando con el exduque de Palma no fueron otros que los miembros de la Casa Real, que volvieron a bañar a Urdangarin en oro.

De este modo, para evitar problemas, Urdangarin volvió a acordar con los intermediarios de Zarzuela un pago de un millón de euros a cambio de meter esas memorias en un cajón, cerrarlo con llave y lanzar esa llave al medio del océano. Es una forma de hablar. Porque como ya nos ha demostrado Urdangarin, cuando vuelva a querer dinero, va a sacarlas rápidamente de ese cajón.

Así pues, a los dos millones que cobró hace más de un año, a los 25.000 que cobra cada mes, ahora hay que sumarle un nuevo ingreso de un millón de euros para Iñaki Urdangarin, que se está haciendo de oro.