Iñaki Urdangarin se está haciendo millonario con los secretos Felipe VI y Letizia

Dicen que la información es poder, pero para Iñaki Urdangarin esa frase tiene una coletilla muy rentable: también es dinero. Y no hablamos de unos pocos miles, sino de millones de euros. Una realidad que ha sabido explotar desde que firmó su divorcio con la infanta Cristina, momento en el que la Casa Real comenzó a regarlo de privilegios y transferencias procedentes de las cuentas de Juan Carlos I, asegurándose de que viva cómodo, callado y sn dar demasiados dolores de cabeza a Zarzuela.

Porque Urdangarin lo sabe todo. Pasó años en el corazón de Zarzuela, tiempo suficiente para enterarse de lo que allí se cocía. Supo caer en gracia a todos: desde el emérito, hasta Letizia, pasando por un Felipe VI que, en confianza, también le dejó entrever episodios delicados de su vida matrimonial. Secretos capaces de hacer tambalear la imagen de la monarquía española. Es por esto que ahora es tan rico. Y es que dicen que la información es poder, pero sobretodo es dinero.

Iñaki Urdangarin tiene escrito un libro incendiario

Según adelantó El Cierre Digital, el exduque llegó a comenzar la redacción de unas memorias. No un simple repaso biográfico, sino un documento con el que pensaba poner negro sobre blanco los secretos más oscuros tras las puertas de Zarzuela. Un libro que, publicado, podría haberle dejado una fortuna. Pero no fue una editorial quien llamó a su puerta, sino emisarios de la propia Casa Real. Y con ellos llegó otra lluvia de dinero.

La operación fue sencilla: un pago de un millón de euros a cambio de que esas memorias fueran guardadas bajo llave y la llave, metafóricamente, arrojada al fondo del océano. Una tregua comprada, porque Iñaki ya ha demostrado que, cuando necesite más, siempre podrá volver a rescatar esas páginas.

Así pues, a los dos millones que recibió hace más de un año, y a los 25.000 euros mensuales que sigue cobrando, ahora se suma un nuevo millón. Un acuerdo silencioso que permite que Iñaki Urdangarin viva como un rey sin serlo, mientras sus secretos siguen intacto al menos por ahora. Hasta que se canse de este dinero y quiera todavía más ingresos. Algo que Casa Real deberá aceptar si no quiere problemas graves.