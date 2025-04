Iñaki Urdangarin tiene una vida de rico en el club de pádel de Vitoria en el que pasa toda la mañana

Iñaki Urdangarin ha dejado atrás la vida pública llena de escándalos y titulares sensacionalistas. Tras su salida de la cárcel y el posterior divorcio con la infanta Cristina en diciembre de 2023, el exduque de Palma ha decidido llevar una existencia más tranquila y discreta. A pesar de los problemas laborales y personales que enfrentó, ahora se le ve disfrutar de una rutina mucho más alejada del ojo público. Su día a día transcurre en Vitoria, donde la tranquilidad y el deporte parecen ser sus principales aliados.

El deporte como refugio y escape

Uno de los aspectos más destacados de la vida actual de Urdangarin es su dedicación al deporte. Miembro activo de un club de pádel en Vitoria, se le puede encontrar cada mañana practicando pádel y tenis, actividades que le permiten desconectar de su pasado turbulento. Este espacio deportivo se ha convertido en su refugio personal, donde pasa horas entre partidos y entrenamientos. Lejos de las exigencias de un trabajo convencional, Iñaki se dedica completamente al deporte, un campo con el que siempre tuvo una conexión fuerte desde su etapa de jugador profesional de balonmano.

A pesar de que en su momento intentó reorientar su carrera hacia la formación de entrenadores deportivos, su intento de encontrar una salida laboral en el FC Barcelona no prosperó. Esto no parece afectarle, ya que, al contrario, su vida ha tomado un giro hacia el disfrute de lo que tiene, sin presiones por el trabajo o el futuro profesional. El deporte le ofrece no solo una forma de mantenerse activo, sino también de llevar una vida saludable y relajada.

Familia y una vida sin preocupaciones

Además del deporte, otro pilar fundamental de la vida de Iñaki Urdangarin es su familia. Aunque la relación con su madre y los suyos ha sido discreta, en sus rutinas diarias, el cuidado de su madre es una de sus prioridades. Iñaki ha encontrado en esta etapa un equilibrio personal, combinando sus pasatiempos con el tiempo de calidad con sus seres queridos.

Su situación económica, aunque marcada por los problemas derivados del caso Nóos, no parece ser un obstáculo para su bienestar. Tras la venta de varios bienes y la liquidación de sus propiedades, Urdangarin sigue disfrutando de una vida de comodidad y viajes. Los rumores sobre su relación con Ainhoa Armentia también han marcado su vida sentimental, pero lo que realmente destaca es su enfoque relajado hacia el futuro, con poca o ninguna preocupación por el trabajo. Esta nueva vida, entre deporte y familia, le ha permitido disfrutar de una estabilidad que parecía lejana en sus años más turbulentos.