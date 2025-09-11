Iñaki Urdangarin utiliza el dinero del divorcio de la infanta Cristina para hacer inversiones fuera de España

El divorcio de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina supuso uno de los momentos más críticos de la historia de la Casa Real. El que fuera Duque de Palma se encargó de aprovecharse de todo lo que sabía sobre los secretos de Zarzuela para amenazar muy seriamente con contar toda la verdad y ganar mucho dinero a cambio de guardar un silencio muy preciado por Juan Carlos I, Felipe VI y todos los miembros de la Casa Real española. De hecho, según cuenta Juan Luis Galiacho, el emérito ha tenido que hacer millonario a su exyerno para asegurarse de que no se va de la lengua a la hora de hablar sobre todo lo que sabe, que es mucho.

En este sentido, según la información revelada por Galiacho, cada mes, Iñaki Urdangarin ingresa unos 25.000 euros en concepto de pensión por el divorcio. Una cifra a la que hay que sumarle dos millones de euros que se le entregaron en dos pagos fraccionados en el momento de firmar la separación definitiva con Cristina. Sin embargo, curiosamente, o no, de todo ese dinero, nada ha pasado por el fisco español. Todo se habría realizado a través de cuentas ubicadas en Suiza, las cuales no dejan rastro en España ni generan pago de impuestos.

Urdangarin mueve constantemente su dinero

Para evitar problemas ni hacer saltar la liebre con todo el dinero que llega a tener, Iñaki Urdangarin evita tener todos sus ingresos parados en sus cuentas bancarias. El que fuera Duque de Palma se ha dedicado a invertir las grandes sumas de dinero que le entran en el sector inmobiliario. Según cuentan fuentes cercanas, en los últimos meses ha hecho varias compras de ladrillo y de terrenos en ciudades de fuera de España.

En este sentido, a pesar de que el mercado de la vivienda en España le podría funcionar, la realidad es que Iñaki prefiere mantener toda su fortuna lo más alejada posible de territorio nacional, no quiere que Hacienda le dé problemas y por este motivo lo mantiene todo fuera.

Así pues, gracias a las monumentales sumas de dinero que recibe de parte de Juan Carlos I y de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin se dedica a hacer todo tipo de inversiones fuera de España para no tener todo ese dinero parado y sin generar nada.