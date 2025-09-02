Iñaki Urdangarin , vida de rico, cena de 3.800 euros y propina de 200 en Barcelona

Iñaki Urdangarin ha disfrutado de una vida de lujo en Barcelona, donde residió con la infanta Cristina en el exclusivo barrio de Pedralbes. Durante su convivencia, recibía 80.000 euros mensuales, una cantidad destinada a mantener su silencio y cumplir con los acuerdos establecidos. Este acuerdo, gestionado por el rey emérito Juan Carlos I, le permitía vivir sin preocupaciones económicas. A cambio, Urdangarin debía mantener un perfil bajo y no revelar detalles sobre su vida privada.

Tras su salida de prisión, Urdangarin continuó disfrutando de una vida acomodada. Aunque afirmó recibir una pensión de reinserción de 900 euros mensuales, sus gastos no coincidían con esa cifra. Se le ha visto en restaurantes de lujo, como el Via Veneto en el barrio de Galvany, donde compartió cenas con amigos y excompañeros del Barça de balonmano. En estos encuentros, se ha observado un ambiente relajado y alegre, con una mesa llena de vino y buena compañía.

Cena de lujo y propina generosa

En una de sus cenas en el restaurante Via Veneto, Urdangarin estuvo acompañado por figuras destacadas del balonmano español, como Enric Masip, Carlos Ortega y Tomas Svensson. La velada reflejaba un estilo de vida de lujo, con platos exquisitos y vinos selectos. Aunque no se ha confirmado una factura exacta de 3.800 euros ni una propina de 200 euros, el ambiente y los gastos asociados a estos encuentros sugieren un nivel de vida elevado.

Además, se ha informado que Urdangarin recibió una indemnización de dos millones de euros y una pensión vitalicia mensual de entre 25.000 y 50.000 euros. Estos fondos provendrían de cuentas en Suiza vinculadas al rey emérito, lo que le ha permitido mantener su estilo de vida sin preocupaciones financieras.

A pesar de la notoriedad que genera su nombre, Urdangarin parece haber encontrado un equilibrio entre la discreción y el lujo. Sus apariciones públicas son escasas, pero siempre rodeadas de un halo de exclusividad. Entre reuniones privadas y cenas con amigos, su vida cotidiana refleja una comodidad que pocos podrían imaginar. La combinación de acuerdos económicos y conexiones familiares le ha permitido mantener un nivel de vida elevado, sin necesidad de exponerse al escrutinio constante de los medios.