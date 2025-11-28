Iñaki Urdangarin, vida de rico con el dinero de la infanta Cristina, aguas termales en Hungría

El otoño de 2025 no está siendo precisamente discreto para Iñaki Urdangarin. Lejos quedan las imágenes corriendo frente a los fotógrafos o escondiéndose tras los muros de la Zarzuela. Hoy se mueve con soltura, relajado y enamorado, acompañado de Ainhoa Armentia, con quien ha reconstruido una vida que durante años parecía hundida. Sus paseos recientes por La Granja de San Ildefonso ya dejaban ver que vivía un momento dulce, pero aquel pequeño viaje no era más que un aperitivo.

Lo cierto es que Urdangarin puede permitirse todos estos planes por un motivo claro: el acuerdo económico con la infanta Cristina. Aunque el divorcio se arrastró durante años, el resultado fue contundente. Según avanzaron periodistas como Juan Luis Galiacho, la infanta habría aceptado para su exmarido una pensión mensual de 25.000 euros, suplida en buena parte por su elevado salario en la Fundación Aga Khan y, según varias fuentes, por el apoyo económico del rey Juan Carlos. A esa pensión se le suma una indemnización millonaria por mantener silencio, pensada para evitar que él, o incluso personas de su entorno, aireen episodios incómodos del pasado.

Gracias a ese colchón económico, y a la posibilidad de conservar algunas propiedades como el chalet de Bidart, Urdangarin disfruta hoy de una estabilidad que parecía impensable cuando salió de prisión en 2022. Él, que siempre consideró que “se comió el marrón” del caso Nóos, ha logrado convertir su silencio en un modo de vida.

Hungría, aguas termales y un nuevo proyecto editorial

Con esta tranquilidad económica y personal, Iñaki se ha lanzado a una vida viajera que muchos envidiarían. Su escapada más reciente los llevó a Hungría, donde la pareja disfrutó de un recorrido turístico lleno de calma, baños termales y largas caminatas sin la presión mediática de otros tiempos. Testigos de aquel viaje aseguraron que durante el vuelo Urdangarin repasaba en voz alta unos textos que podrían convertirse en su próximo gran proyecto: sus memorias.

La moda de las autobiografías no parece haberlo dejado indiferente. Tras las del rey Juan Carlos y otros personajes públicos, Urdangarin estaría decidido a contar “su versión”, aunque todavía no se sabe si será un libro completo, una serie de entrevistas o una combinación de ambos. Su reciente aparición pactada en la televisión catalana ya dejó entrever que algo se está cocinando. Mientras tanto, disfruta de su nueva vida: viajes, tranquilidad, amor y un nivel económico impropio de alguien que pisó la cárcel. Pero así son las cosas: a veces el silencio vale más que cualquier título nobiliario.