Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, vida de ricos, botellas de champagne a 2.000 euros en restaurantes de lujo

Iñaki Urdangarin ha cambiado los pasillos de la cárcel por los mejores restaurantes de España y del mundo. Junto a su pareja, Ainhoa Armentia, disfruta de una vida sin preocupaciones económicas, aunque pocos entienden cómo la financia. Su tren de vida es digno de un millonario: viajes de lujo, cenas en restaurantes con estrellas Michelin y noches en hoteles de cinco estrellas.

El periodista Juan Luis Galiacho desveló que esta comodidad tiene un origen claro: el dinero que recibe de la familia Borbón. Tras su divorcio con Cristina, Urdangarin consiguió un acuerdo secreto en el que el rey emérito Juan Carlos asumió todos los costos. No solo se le pagó una millonaria compensación, sino que también recibe una asignación mensual de 25.000 euros de por vida. Un pacto que se cerró para que el exduque de Palma no destapara información sensible sobre la Casa Real.

A pesar de esta fortuna asegurada, hay reglas que debe cumplir. Según la periodista Pilar Eyre, una de las condiciones del acuerdo es mantenerse alejado de los medios de comunicación. Sin embargo, Urdangarin concedió recientemente una entrevista que molestó a Zarzuela, lo que podría poner en riesgo su privilegiada posición.

Gastos desorbitados y caprichos de lujo

La pareja no escatima en gastos. Viajes a Camboya, estancias en hoteles exclusivos y cenas en los mejores restaurantes son parte de su día a día. En un viaje a Londres, disfrutaron de compras por más de 2.000 euros y cenas en lugares donde una simple botella de champagne cuesta lo mismo.

Según el portal Look, en una de estas cenas llegaron a pedir una botella de champagne valorada en 2.000 euros, un lujo que contrasta con la falta de ingresos oficiales de Urdangarin. Su única fuente conocida de dinero proviene del acuerdo con la familia Borbón, ya que desde que salió de la cárcel no ha podido encontrar trabajo ni parece tener intención de hacerlo.

Mientras tanto, Maica Vasco, periodista y experta en Casa Real, ha criticado que Urdangarin cobre un subsidio de 450 euros por haber estado en prisión. “Seguramente ese dinero se lo gaste en una sola noche en un restaurante”, asegura.

La vida de lujo de Iñaki no cuadra ni entre los Borbón ni en el entorno de la infanta Cristina. ¿Hasta cuándo podrá mantener este estilo de vida sin generar polémica?