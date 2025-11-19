Irene de Grecia, la tía Pecu, hiela la sangre en los actos por el 50 aniversario de la monarquía

El Palacio de El Pardo será testigo este sábado, 22 de noviembre, de un almuerzo muy especial que reunirá a los miembros más cercanos de la familia del rey Felipe VI. Esta cita forma parte de los actos organizados para celebrar los 50 años de la monarquía en España, un hito que el monarca ha querido conmemorar en un ambiente íntimo y familiar.

Entre los asistentes destacan sus hermanas, las infantas Elena y Cristina. Aunque ambas no forman parte oficialmente de la Familia Real, sí ocupan un lugar central en el círculo más cercano de Felipe VI. Según fuentes próximas a Zarzuela, la invitación a Elena y Cristina responde a dos motivos fundamentales: primero, la buena sintonía que mantienen con el rey, marcada por la cordialidad y la ausencia de conflictos; y segundo, su vínculo directo con Juan Carlos I, figura clave en la transición democrática y responsable de la instauración de la monarquía que hoy se celebra.

El encuentro se presenta, por tanto, como un momento para reforzar la unidad familiar y rendir homenaje a la historia reciente de España, recordando el papel de quienes hicieron posible la monarquía tal como la conocemos hoy.

La preocupación por Irene de Grecia

Entre los nombres destacados también se encuentra Irene de Grecia, conocida popularmente en círculos familiares como “la tía Pecu”. Su presencia, sin embargo, está rodeada de incertidumbre. Según los últimos reportes, su estado de salud es delicado, lo que hace muy difícil que pueda asistir a los actos programados.

La posible ausencia de Irene añade un matiz emotivo y preocupante a la celebración. A lo largo de los años, su figura ha sido recordada por su carácter estricto y a veces frío, rasgos que le han valido el apodo familiar, pero también por el cariño que mantiene con sus sobrinos y la importancia histórica que representa dentro de la familia real europea. Aunque la noticia de su delicado estado físico hiela la sangre a quienes esperan verla, la invitación refleja el deseo del rey de mantener el lazo familiar intacto, incluso en circunstancias complicadas.

Este 50 aniversario de la monarquía se presenta, así, como un acto que combina la solemnidad histórica con la calidez de lo familiar, un momento en el que se celebra la continuidad del trono mientras se reconoce la fragilidad y humanidad de quienes lo rodean.