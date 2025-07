Irene Urdangarin busca piso de alquiler en el barrio de Salamanca por falta de intimidad en Zarzuela

Como cada verano, los nietos de la reina Sofía han viajado hasta Madrid para pasar unos meses en Zarzuela. Esta tradición se ha convertido en una bendición para la emérita, que durante unos meses disfruta de los más jóvenes de la Casa Real y pasa mucho más tiempo acompañada. Sin embargo, este año parece que va a ser diferente. Los niños ya no son tan niños y necesitan tener más espacio. No disfrutan de no poder tener una casa para ellos mismos, y el hecho de estar vigilados durante las 24 horas del día es algo que llega a ser estresante para ellos, en especial para Irene Urdangarin.

La menor de los cuatro hermanos Urdangarin no está nada contenta con su vida en Zarzuela. Siente que no tiene intimidad y que no puede pasar un rato con ella misma. Es por este motivo que ya ha tomado una decisión que no va a gustar nada a su abuela. Se va de Zarzuela para vivir en un piso para ella sola, sin nadie que la llegue a molestar.

Irene ya ha elegido el barrio al que mudarse

Como era de esperar, la hija de la infanta Cristina no se va a un piso pequeño ni viejo. Ella busca algo que esté a su nivel. Es por este motivo que se va al barrio de Salamanca, donde lleva unos días buscando un piso para pasar, al menos, los meses de verano. Ahí no va a tener a ninguna persona que la controle durante las 24 horas del día y va a poder seguir las normas que ella elija, no las que imponga Felipe VI.

Además, Irene siente que no tiene nada de intimidad en Zarzuela. La seguridad no la deja vivir tranquila y parece que la acompañan allá a donde vaya. No puede entrar ni con sus amigos ni con nadie que no se identifique, lo que hace incómodas todas las visitas, llevando a Irene a tomar la decisión de dejar atrás su vida en Zarzuela.

Así pues, a pesar de que no va a hacer ninguna ilusión a la reina Sofía, Irene Urdangarin ya ha tomado la decisión de abandonar la residencia real para comenzar una nueva vida en el barrio de Salamanca.