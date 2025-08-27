Irene Urdangarin y Juan Urquijo han sido amenazados por Letizia en Zarzuela

Irene Urdangarin ha vivido un año entero en Zarzuela junto a la reina Sofía, en medio de tensiones familiares. La joven, hija de la infanta Cristina, tenía planes de estudiar en la Universidad de Lausana, pero no superó las pruebas de acceso. Eso cambió todos sus proyectos. Su idea inicial era quedarse cuatro años más en Ginebra con su madre, lo que también habría impedido conocer a Juan Urquijo, su actual pareja.

Durante ese año, Irene optó por tomar un tiempo sabático para decidir su futuro. Participó en un voluntariado de poco más de un mes, y el resto del tiempo permaneció en Zarzuela. Sin embargo, la reina Letizia no podía hacer demasiado. El palacio es propiedad de toda la familia Borbón, y solo el Pabellón del Príncipe le pertenece en exclusiva a la monarca. Letizia, según fuentes cercanas, no deseaba que sus hijas tuvieran contacto con Irene. La joven había irritado a la reina simplemente por su relación familiar con Juan Carlos I.

Nuevos planes y advertencias de Letizia

Al año siguiente, Irene inició sus estudios en Organización de Eventos en la Universidad de Oxford. Allí vive también su hermano Juan, lo que facilitaba su estancia en el Reino Unido. Sin embargo, durante las vacaciones, ya sean de Navidad o verano, Irene regresaba a Madrid. Su objetivo: estar cerca de Juan Urquijo. La pareja, joven y enamorada, aún no está en condiciones de independizarse. Irene solo tiene 20 años y, por ahora, viven separados.

Pese a la distancia y los cambios de residencia, Irene y Juan se mantienen unidos. Comparten tiempo libre siempre que pueden y aparecen juntos en eventos tanto de la familia Urquijo como de la Borbón. Recientemente, Letizia habría emitido un nuevo aviso: no quiere que vuelvan a Zarzuela cuando la familia se traslade a Palma. Solo permanecerá Irene de Grecia, quien recibe atención médica debido a su enfermedad. La decisión de la reina demuestra la firmeza con la que quiere limitar la presencia de ciertos familiares en el palacio.

Mientras tanto, la relación de Irene y Juan sigue siendo fuerte, aunque los rumores sobre su futuro amoroso no cesan. Algunos incluso hablan de boda, mientras que otros recuerdan que la juventud y la distancia pueden cambiarlo todo. Lo cierto es que, por ahora, la pareja enfrenta los obstáculos con discreción y afecto, intentando disfrutar de su tiempo juntos pese a las tensiones en Zarzuela.