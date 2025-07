Irene Urdangarin y Juan Urquijo, obligados a cancelar el viaje y el coche alquilado, no los quieren ni ver

Irene Urdangarin ha puesto fin a un complicado primer año de estudios en la Universidad de Oxford. La hija menor de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin no ha rendido de la forma que esperaban en Zarzuela y no ha justificado la inversión de 40.000 euros que hizo Juan Carlos I hace un año. En este sentido, Irene esperaba encontrar en estas vacaciones de verano el momento ideal para reflexionar, disfrutar de la vida y recuperar pilas de cara a un segundo año de carrera para el que espera ir mucho más preparada mentalmente para recuperar esas malas notas que ha venido acumulando.

En este sentido, la menor de los Urdangarin quería irse con toda la familia hasta Marivent y quería hacerlo con su novio, Juan Urquijo, al que ha echado mucho de menos durante su etapa en Inglaterra. Sin embargo, la normativa impuesta por los Borbón y, en especial, por Letizia, deja muy claro que Irene Urdangarin no va a ser bienvenida en el hogar de los Borbón en las Islas Baleares.

Irene y Juan ya lo tenían todo preparado

De hecho, tal y como apuntan fuentes cercanas a la Casa Real, Juan Urquijo e Irene ya lo tenían todo listo para pasar unas semanas en Marivent. Ya habían comprado el vuelo y tenían alquilado un coche para poder ir por libre por la isla. Sin embargo, Letizia lo ha tenido muy claro. Este verano no se aceptan personas de perfil problemático en Marivent. Ya no quiere ni a los Urdangarin ni a los Marichalar. Por lo que mucho menos va a aceptar a la pareja de alguno de ellos. Es una línea roja que Letizia no va a permitir que nadie traspase. Marivent es un espacio muy privado y reservado a los miembros oficiales de la Casa Real.

Por otro lado, como nadie esperaba, la reina Sofía está plenamente de acuerdo con su nuera. Sin que sirva de precedente, ambas han coincidido con el veredicto a la hora de prohibir el acceso de las parejas de los invitados. Es un espacio para los Borbón y para nadie más.

Así pues, Irene y Juan Urquijo se han visto obligados a cancelar todo lo que tenían reservado para su viaje a Marivent, por culpa de la reina Sofía y de Letizia, que no aceptan a las parejas de nadie.