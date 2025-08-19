Jaime de Marichalar ha movido los hilos para liquidar al ligue de Victoria Federica

No es ningún secreto que Victoria Federica es la favorita de su padre. Mientras que Jaime de Marichalar ha ido permitiendo que Felipe VI tome decisiones muy duras y severas contra Froilán, el que fuera duque de Lugo siempre dejó muy claro que eso nunca le iba a pasar a su hija. En este sentido, Victoria Federica siempre ha vivido bajo el paraguas de su padre, que, a pesar de que nunca se ha querido meter en temas relacionados con la Casa Real, sí que lo haría para proteger a su hija. Sin embargo, esa protección de la que disfruta la joven también viene con un precio a pagar. Y es que Marichalar se mete en todos los aspectos de la vida de su hija.

En este sentido, tal y como contó Informalia, Victoria Federica y su más reciente ligue, el conocido Borja Moreno, habrían roto de forma abrupta este verano. Y es que, a pesar de que no han trascendido los motivos que habrían llevado a la pareja a romper, lo que sí se ha podido saber ha sido que Jaime de Marichalar se habría visto implicado, de una forma u otra, en la crisis de pareja que ha llevado al fracaso de la relación más reciente de Victoria Federica.

Jaime no estaba nada contento con Borja

La realidad es que Borja Moreno contaba con varios de los ingredientes que lo podían hacer una pareja interesante para Victoria Federica a ojos de su padre. Viene de una familia adinerada y con fuerza en el mundo de la alta burguesía de Madrid. Sin embargo, su carácter nocturno y de fiesta no acababa de gustar a un Jaime de Marichalar al que no le gustaba un pelo el novio de su hija.

Es por este motivo que, tal y como han contado fuentes cercanas, habría sido el padre de Victoria Federica el que habría movido todos los hilos necesarios para forzar la ruptura entre Victoria Federica y Borja Moreno. Él habría presionado con fuerza a su hija para que entendiera que no era un hombre para ella y que lo dejara.

Así pues, las presiones por parte de Jaime de Marichalar funcionaron a la perfección. Logró que su hija dejara a su novio y comenzara un verano de soltera en busca del hombre ideal para el bien de Victoria Federica.