Jaime de Marichalar no pide dinero al rey como Iñaki Urdangarin, pero sí reclama el final de las hostilidades

La salida de Jaime de Marichalar de Zarzuela no representó ningún tipo de terremoto ni escándalo para la Casa Real. A diferencia del dolor de cabeza en el que se ha convertido Iñaki Urdangarin, el que fuera Duque de Lugo siempre se ha comportado como un auténtico caballero con los Borbón, a los que nunca ha pedido ni un solo euro y a los que tampoco ha amenazado en ningún momento con revelar los secretos más oscuros de Zarzuela. Algo que siempre generó una gran tranquilidad, tanto en Felipe VI como en Juan Carlos I.

Sin embargo, a pesar de que no tiene la más mínima intención de enfrentarse con la monarquía española, Jaime de Marichalar sí que ha dejado muy claro que no quiere que Felipe VI siga cargando contra sus seres queridos. En especial contra sus dos hijos, los cuales cree que están siendo perseguidos de forma injusta por parte del Rey de España, que no soporta ni a Froilán ni a Victoria Federica.

De este modo, tal y como han revelado fuentes cercanas a la Casa Real, Jaime de Marichalar ya ha comunicado a Felipe VI que debe desaparecer esa mano negra que siempre va en contra de Froilán. Una situación que, si no comienza a cambiar pronto, hará que acabe revelando todo lo que sabe sobre los secretos escondidos de Zarzuela y se convertirá en un nuevo Iñaki Urdangarin.

Jaime de Marichalar pide el regreso de su hijo a España

Al exduque de Lugo no le hace ninguna gracia que Felipe VI haya enviado a Froilán a vivir a Abu Dabi de forma unilateral. Jaime de Marichalar es plenamente consciente de lo que está sufriendo su hijo, que se siente solo y abandonado por los suyos en los Emiratos Árabes, donde a pesar de vivir rodeado de lujos, no es capaz de ser feliz. De este modo, Jaime de Marichalar ya ha exigido a Felipe VI que readmita a su hijo y le permita volver a España.

Así pues, Jaime de Marichalar se ha hartado de que desde Casa Real se esté persiguiendo a Froilán y a Victoria Federica como si fueran personas indeseables y dignas de ser expulsadas de Zarzuela. Algo que Marichalar ha exigido que cambie de una vez por todas.