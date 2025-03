Jaime de Marichalar viaja a Abu Dabi por complicaciones de gravedad con Froilán

Después de mil y un escándalos, Felipe VI tomó la decisión de que lo mejor para el bien de la Casa Real y de todos, era castigar a Froilán y enviarlo a vivir con su abuelo en Abu Dabi. En este sentido, Felipe VI llegó a la conclusión de que para poner fin a todos los problemas que generaba semanalmente su sobrino, era cortar de raíz y echarlo de España y hacer que comenzara a vivir por su cuenta en Abu Dabi. Un lugar donde iba a tener imposible seguir con sus fiestas y con sus malas costumbres.

En este sentido, a pesar de que todo comenzó bastante bien gracias al hecho de que Juan Carlos I consiguió que su nieto fuera admitido en unas prácticas para una gran empresa de Abu Dabi. Sin embargo, Froilán duró muy poco en su nuevo trabajo. Rápidamente, fue cesado por llegar tarde a su puesto de trabajo y por falta de capacidades a la hora de realizar sus tareas.

Todo esto acabó provocando que, como ya es costumbre, Froilán acabara viviendo del dinero que le paga su abuelo de forma semanal y sin dar un solo palo al agua. Sin embargo, a pesar de estar viviendo a cuerpo de rey y sin preocupación alguna. La realidad es que Froilán echa mucho de menos su vida en España. No tiene amigos y se siente solo. Algo que ha preocupado mucho a su padre, Jaime de Marichalar.

Froilán sufre problemas de gravedad en su día a día

La soledad se ha convertido en el mayor enemigo posible para Froilán de Marichalar. El joven ha visto como, por muchos lujos de los que disponga, no puede estar a gusto y ser feliz en su nueva vida en Abu Dabi. El joven se siente solo y eso no se puede remediar mientras no pueda regresar a España. Es por este motivo que, según hemos podido saber, Jaime de Marichalar está viajando de forma periódica a los Emiratos Árabes para estar cerca de su hijo, dado lo complicada que es la situación.

Así pues, la decisión de Felipe VI de desterrar a Froilán ha provocado que el hijo de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar esté sufriendo problemas psicológicos importantes por culpa de la soledad que siente en su día a día.