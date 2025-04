Jesús Ortiz no ve a Leonor y la infanta Sofía por un problema de celos de Letizia

A diferencia de Paloma Rocasolano, Jesús Ortiz siempre se ha esforzado para mantenerse lo más alejado de la Casa Real. El padre de la Reina de España no tiene especial interés a la hora de tener una relación cercana con Zarzuela. Más bien todo lo contrario, Jesús es feliz viviendo a su aire, junto a su pareja, Ana Tagores y sin ser perseguido por las calles de Madrid como sí que le pasa a su exmujer, Paloma Rocasolano, que lleva muchos años aprovechándose de que su hija es la Reina de España.

En este sentido, tal y como han revelado personas cercanas a la familia Ortiz Rocasolano, el principal motivo detrás de la falta de contacto entre Jesús Ortiz y Letizia, no es otro que la mala relación que mantiene la Reina de España con la actual pareja de su padre. De hecho, Letizia no está enfrentada directamente con Jesús Ortiz, sino que lo está con Ana Tagores, con la que no se lleva nada bien y a la que no quiere ni ver.

Esta situación ha acabado pasando una seria factura a Jesús Ortiz que, a raíz del recelo por parte de Letizia a la hora de estar cerca de Ana Tagores, se ha negado a llevar a Leonor y a Sofía a ver a su abuelo materno, al que hace mucho tiempo que no ven y con el que ni hablan por teléfono.

Letizia no quería separar a sus hijas de su abuelo

Cabe destacar que entre los planes de Letizia nunca estuvo el de alejar a sus dos hijas de Jesús Ortiz. De hecho, tal y como hemos podido saber, la consorte quería que Leonor y la infanta Sofía crecieran junto a su abuelo y su abuela. Algo que, por culpa de la presencia de Ana Tagores, ha acabado sin poder suceder. Y es que, cuando Letizia detesta a alguien hace todo lo posible para hacerle daño. Aunque esto le acabe saliendo caro.

Así pues, a pesar de ir en contra de su voluntad, los celos de Letizia no le permiten que facilite el contacto entre Leonor y Sofía con su abuelo, un Jesús Ortiz que no puede mantener contacto habitual con sus nietas por culpa de las manías de Letizia, que no quiere hacer ningún favor a Ana Tagores.