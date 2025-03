Jesús Ortiz, padre de Letizia, protagonista de una reyerta en Zarzuela, lo agarró por el cuello

La relación de Jesús Ortiz con la familia real siempre ha estado marcada por tensiones y desencuentros. Su vinculación con los Borbón no fue nunca sencilla. Mientras su exmujer, Paloma Rocasolano, se mostró orgullosa de su hija Letizia al convertirse en princesa y luego en reina, él nunca estuvo convencido de este vínculo. Jesús, un periodista de carrera, fue crítico con el rumbo que estaba tomando la vida de su hija, y su relación con la monarquía no mejoró con el paso del tiempo.

Uno de los momentos más tensos ocurrió durante un episodio reciente en el que se vio involucrado el joven Froilán, hijo de la infanta Elena. Según varios testimonios, Jesús Ortiz descubrió que Froilán estaba difundiendo rumores sobre su supuesto republicanismo. Un artículo en el medio El Español había asegurado que el padre de Letizia no apoyaba la monarquía. Esto provocó una serie de conflictos legales entre Ortiz y el medio, que terminó en una querella sin éxito para Jesús.

La confrontación con Froilán: un tenso episodio en Zarzuela

La situación llegó a un punto crítico en el cumpleaños de Leonor, donde se dio un fuerte enfrentamiento entre Jesús Ortiz y Froilán. El ambiente estaba cargado de tensión, y no fue para menos: según varias fuentes, Ortiz no dudó en encarar a Froilán, agarrándole del cuello en un momento de máxima ira. Jesús le dejó claro que no toleraba que se vertieran rumores falsos sobre su familia. En ese instante, Froilán, conocido por su actitud rebelde, quedó completamente callado, sin atreverse a replicar.

Este enfrentamiento no solo fue una muestra de la tensión acumulada entre Jesús Ortiz y los Borbón, sino también una manifestación del carácter del periodista, dispuesto a defender el honor de su familia a toda costa. Desde ese momento, Froilán nunca volvió a hacer comentarios sobre Jesús, lo que dejó claro quién había ganado esa batalla.

Jesús Ortiz, desde aquel incidente, ha permanecido en un perfil bajo, apoyando a su hija Letizia en silencio y evitando mayores confrontaciones con la monarquía. Sin embargo, este episodio recordó a todos los implicados lo lejos que puede llegar una familia para proteger su nombre y su honor.