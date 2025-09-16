Juan Carlos I está muy preocupado por el verdadero estado de la reina Sofía, sus hijas le informan a diario

A lo largo de las últimas semanas, no han sido pocas las informaciones preocupantes que le han llegado a Juan Carlos I. El emérito sigue muy de cerca todo lo que pasa dentro de Zarzuela. Gracias a las informaciones que le ofrecen la infanta Cristina y la infanta Elena, don Juan Carlos sabe de primera mano cualquier novedad que pueda haber dentro de la familia real. Una posibilidad que ha hecho que esté muy preocupado por lo que le han ido contando a lo largo de las últimas semanas, especialmente en lo relativo al estado de salud de la reina Sofía, que está muy afectada por el empeoramiento de su hermana, Irene de Grecia.

Tal y como le han ido contando sus hijas, Juan Carlos I sabe que su esposa está muy mal, especialmente a nivel mental, lo que ha acabado repercutiendo en su salud general. Le cuentan que apenas ha comido a lo largo del último mes y que, por esta situación, ya ha perdido unos 10 kilos. Vive constantemente preocupada por su hermana y con un dolor muy grande por todo lo que está viviendo. Esto deja muy preocupado a Juan Carlos I.

El emérito está atado de pies y manos

La realidad es que lo que peor lleva Juan Carlos I es el hecho de no poder hacer nada. Es cierto que no guarda ningún tipo de amor por su esposa, pero sí que le tiene aprecio por haberlo acompañado durante tantos años al frente de la Casa Real. Además, en parte, se siente responsable de la fragilidad emocional de una Sofía que lo pasó sumamente mal en el pasado, por culpa de su marido.

Todo esto se ha ido acumulando hasta que ha sumido a Sofía en una complicada depresión. Está muy baja de ánimos y no tiene ilusión por nada. Pierde capacidades físicas a la par que su ánimo sigue cayendo en picado. Todo esto llega a oídos de un Juan Carlos I que cada día pregunta por su esposa.

Así pues, hasta el propio Juan Carlos I está muy preocupado por la evolución de la reina Sofía, la cual lo está pasando realmente mal por culpa del delicado estado de salud de su hermana.