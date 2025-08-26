Juan Carlos I está viviendo a 650 km de Madrid con su amante

Desde que recibió la luz verde por parte de Felipe VI, la vida de Juan Carlos I ha cambiado mucho y para mejor. El que fuera Rey de España ya no aguantaba más en Abu Dabi, donde tenía todo lo material que quisiera. Una mansión con todas las comodidades habidas y por haber, una asistencia durante las 24 horas del día y lujos que una persona normal y corriente no se puede ni llegar a imaginar. Sin embargo, Juan Carlos I carecía de algo fundamental: de felicidad y de un hogar. Algo que los Emiratos Árabes nunca le pudieron dar. Y es que ni el dinero ni los lujos hacen al hombre feliz. Esto se ha demostrado ahora que el emérito vive en Portugal.

Es más que evidente que la nueva vida de Juan Carlos I no es la de un hombre humilde ni nada que se le pueda acercar. Sin embargo, sí que cuenta con las mil y una comodidades que tenía en Abu Dabi. Aquí la vida es mucho más tranquila, pero con menos servicios de última generación a su disposición. Sin embargo, tiene algo fundamental: la sensación de estar como en casa o, al menos, muy cerca de ella.

A pocas horas de Madrid

La realidad es que con un vuelo de menos de dos horas, Juan Carlos I se puede plantar en Madrid. Desde Cascais apenas hay una distancia de 650 kilómetros hasta llegar a la capital española. Además, el hecho de estar tan cerca de España facilita que pueda ver a las personas que más quiere. Y no hablamos de Leonor y la infanta Sofía, sino que se trata de su amante más importante, la archiconocida Marta Gayá, de la que Juan Carlos está perdidamente enamorado.

Cascais le ha cambiado radicalmente la vida a un Juan Carlos I que ahora es un poco más feliz. Evidentemente, se sigue resistiendo a todos los problemas de salud que ha venido arrastrando. Sin embargo, ahora siente que está en su lugar y en su ambiente.

Así pues, gracias a la luz verde de Felipe VI, el cambio de residencia ha sido muy positivo para un Juan Carlos I que ahora vive en Cascais acompañado de Marta Gayá, su amante favorita.