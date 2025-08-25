Juan Carlos I habla a diario con Leonor, con la infanta Sofía la relación es intermitente

Hace tiempo que Juan Carlos I se ha dado cuenta de que está en un momento crítico de su vida. El estado de salud se encuentra en un estado muy malo y la evolución invita a ser mucho más negativa que positiva en lo que respecta a los próximos años de vida del emérito. De hecho, él tiene más que claro que no le queda mucho tiempo de vida. Es por este motivo que ha sido tan insistente a la hora de dejar estipulado cómo quiere que sea su funeral, que lo lleven de vuelta a España y ahora con recuperar la relación con Leonor y la infanta Sofía.

En este sentido, consciente de que ni Felipe VI ni Letizia van a permitir que sus dos hijas pasen ni un solo segundo de su vida al lado de Juan Carlos I, dando la posibilidad a que se filtre algún tipo de foto que las pueda llegar a comprometer, el que fuera Rey de España ha llegado a la conclusión de que lo mejor para mantener algo de contacto con sus nietas es mediante la comunicación telefónica.

Leonor sí, pero Sofía a ratos

La realidad es que la princesa Leonor sí que parece mucho más interesada en recuperar el contacto con su abuelo. Según revelan fuentes cercanas a Zarzuela, ambos hablan cada día. Todo es vía mensajería y se limitan a uno o dos mensajes diariamente. Sin embargo, es un contacto que antes no tenía y que implica un pequeño paso adelante. Sin embargo, la infanta Sofía no es igual que su hermana. Tiene mucho menos contacto con su abuelo, con el que habla de forma ocasional.

Esta es una muy buena demostración de cómo es la mentalidad de cada una de las hijas de los Reyes de España. Leonor es una joven mucho más implicada en la Casa Real, mientras que Sofía piensa más en su vida privada que en lo que pueda pasarle a la monarquía, por lo que pasa de su abuelo, con el que apenas ha tenido relación.

Así pues, Juan Carlos I está dando pasos para ir mejorando la relación con Leonor y la infanta Sofía, a las que hace más de dos años que no puede ver en persona.