Juan Carlos I, ingresado en el hospital de La Tour de Ginebra por un problema de salud

Juan Carlos I se ha acostumbrado a pasar más tiempo en la cama de un hospital que haciendo vida normal. El padre de Felipe VI ha visto como su salud ha ido empeorando paulatinamente con el paso de estos últimos meses. Y es que ha pasado de tener dolores en sus piernas y cadera a que se conviertan en un impedimento para poder caminar y mantenerse de pie durante más de unos pocos minutos. Además, con el paso de la edad, Juan Carlos I ha visto como sus capacidades cognitivas ya no son las de antaño. Ha dejado de ser ese hombre rápido y avispado que fue en su momento.

En este sentido, ya ha dejado de sorprender el hecho de ver al emérito entrando en un hospital. Pues, cuando no es por un motivo físico es por algo psicológico y sino por un tema relacionado con cualquier tipo de chequeo médico. Sin embargo, el caso es que este último ingreso en La Tour de Ginebra ha sido para someter a Don Juan Carlos a una intervención quirúrgica.

Según los compañeros de Informalia, Juan Carlos I viajó estos últimos días hasta Ginebra para someterse a una operación rutinaria para controlar el buen funcionamiento del marcapasos que le fue instalado años atrás. Según revelan fuentes de Zarzuela, este par por el quirófano no es más que una revisión y un “cambio de pilas” para asegurarse que el emérito está bien cubierto para cualquier imprevisto.

Juan Carlos I no podrá estar en las regatas de Sanxenxo

Para Juan Carlos I, el mayor problema de esta intervención no tiene nada que ver con su estado de salud. El emérito espera con ansias la llegada del final del mes de marzo para poder asistir a las regatas de Sanxenxo. Una actividad que ha disfrutado durante toda su vida, pero a la que no podrá asistir este año. Pues, a pesar de que solamente tendría que estar un par de días ingresado, los médicos le han recomendado que, para cuidar su cuerpo tras la intervención, no haga esfuerzos durante un buen tiempo.

Así pues, el padre de Felipe VI ha tenido que ser ingresado para hacer una revisión del estado de su marcapasos. Una intervención de mínimo riesgo para Juan Carlos I, pero que lo ha dejado sin sus regatas de Sanxenxo.