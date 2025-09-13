Juan Carlos I necesita ayuda para ir al baño

El estado de salud de Juan Carlos I está en horas muy bajas. El que fuera Rey de España ha sufrido graves afectaciones en su salud, por culpa de la edad y de las múltiples lesiones que ha ido arrastrando a lo largo de los años en sus piernas. En este sentido, Don Juan Carlos ha comenzado a decaer gravemente a nivel físico a lo largo de las últimas semanas y meses. Ya no es capaz de moverse libremente. Necesita usar una silla de ruedas para ir a cualquier lugar y ha tenido que contratar un servicio de asistencia las 24 horas del día para que lo ayuden a realizar las tareas básicas del día a día. Vive un drama absoluto.

En este sentido, cualquier lugar en el que se hospede Juan Carlos I debe estar perfectamente adaptado a él y a sus necesidades. El emérito necesita todo tipo de medidas que sean compatibles con su estilo de vida. Y eso implica tener un baño completamente hecho a su medida para que pueda hacer sus necesidades sin problema alguno y también para poder bañarse y asearse sin dificultad.

Juan Carlos I ha quedado impedido

La realidad es que el emérito apenas es capaz de hacer nada por él mismo. Las lesiones lo han dejado sin capacidad para vivir de forma mínimamente independiente y siempre va a depender de los que lo rodeen en todo momento. Todo esto hace que se sienta muy bajo de ánimos, ya que nunca se ha considerado un hombre que necesite ayuda de ningún tipo y con estos problemas físicos tan graves, el emérito considera que pierde esa imagen de ser un Rey fuerte e importante.

Ya nada queda de aquel hombre decidido, dicharachero y fuerte. Ahora Juan Carlos I no puede hacer nada, vive impedido casi por completo y necesita que lo ayuden hasta para ir al baño. Lo que le genera una gran vergüenza. Vive rodeado de adaptaciones y gravemente acomplejado por todo lo que lo rodea. No está bien y así lo transmite a sus seres queridos.

Así pues, son tales las dificultades de Juan Carlos I a la hora de moverse que ha llegado a necesitar que le adapten el baño por completo y que lo acompañen sus asistentes para hacerlo todo.