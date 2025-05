Juan Carlos I padece un mal sin cura que está destruyendo a la familia

Hace ya cinco años, que Felipe VI tomó la contundente decisión de enviar a Juan Carlos I a vivir a Abu Dabi. El Rey de España consideró que la presencia del emérito en España era una seria amenaza para la estabilidad de la Casa Real y optó por obligarlo a marcharse a vivir a varios miles de kilómetros de casa. Generando así, una situación muy incómoda y complicada de soportar para Don Juan Carlos, que desde ese momento, comenzó a empeorar su salud y mostró un importante deterioro psicológico por culpa de la nostalgia.

En este sentido, tal y como han afirmado fuentes cercanas a Juan Carlos I. El emérito está muy tocado por el hecho de que su hijo no le ha permitido, todavía, volver a vivir en Zarzuela. Don Juan Carlos considera que ya ha pagado condena tras cinco años en los Emiratos Árabes y echa mucho de menos su antigua vida en España. Lo que ha dejado al padre de Felipe VI, con el ánimo por los suelos y sin ganas de vivir.

Y es que, a pesar de que sí que ha vuelto a Sanxenxo, la realidad es que lo que Juan Carlos I necesita para quedarse tranquilo, es como mínimo, volver a vivir en Madrid, donde tiene a la gran mayoría de sus amigos y donde siente que pasaría una etapa final de vida mucho más feliz.

Las infantas Elena y Cristina muy enfadadas con Felipe VI

Esta situación no solo está destruyendo el ánimo de Juan Carlos I, sino que también está destrozando a los Borbón. Y es que, mientras que Cristina y Elena consideran que su padre ya está en condiciones de volver a vivir en España y cumplir su deseo de pasar aquí sus últimos años. Felipe VI no considera que esta sea una buena decisión. Pues cree que el regreso del emérito va a generar problemas y un escándalo demasiado grande. Algo que no quiere por su propio bien y el de la Casa Real.

De este modo, mientras que Juan Carlos I sufre por no poder estar en su tierra y por la posibilidad de morir muy lejos de España, Elena y Cristina están muy enfadadas con Felipe VI por no dar luz verde al regreso de su padre.