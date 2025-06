Juan Carlos I pide a su hijo, Felipe VI, que le deje morir en Zarzuela

El estado de salud de Juan Carlos I está empeorando de una forma que parece que ya es irreversible. El emérito no responde a ningún tratamiento y su físico se resiente de tal forma que ya ha pasado de ser algo que solamente le afecta en su pierna izquierda. El hecho de estar postrado en una silla de ruedas y de tener que inyectarse calmantes cada día de manera intramuscular se ha convertido en un martirio para Don Juan Carlos, que comienza a ser consciente de que su vida corre peligro de verdad.

Ante esta situación, fuentes cercanas aseguran que el emérito habría tratado de ponerse en contacto con su hijo, Felipe VI para comenzar a hablar sobre el final de su vida. Y es que, todos los informes que Juan Carlos I ha recibido últimamente, indican que su salud está en un momento tan malo que, salvo un giro de guion muy inesperado y casi milagroso, no le queda mucho tiempo de vida. Lo que ha alarmado al emérito.

Juan Carlos I pide clemencia a su hijo

Después de más de cinco años en el exilio, Juan Carlos I está harto de vivir en Abu Dabi. Se siente solo y abandonado como un perro. Es así como lo describe. Por lo que habría llegado a llamar a su hijo, entre lágrimas, para pedirle que, por favor, que le permita volver a España para pasar en Zarzuela sus últimos días. Y es que le habría asegurado que no puede soportar el dolor de tener que morir lejos de la tierra que tanto ama: España.

El emérito pide un funeral digno de su figura

Por otro lado, a pesar de que se encuentra en una situación que muchos podrían catalogar de patética. Juan Carlos I no se olvida de lo grande que ha llegado a ser su figura. El emérito se considera uno de los grandes monarcas de la Europa contemporánea y no aceptará un funeral que no esté a su altura. Por eso también le ha pedido a su hijo, una reunión para debatir sobre como debe ser su entierro.

Así pues, consciente de que su final se está acercando, Juan Carlos I ha comenzado a hacer gestiones de cara a tener un final de vida digno y así poder tener, también, un entierro de su nivel.