Juan Carlos I, preocupa, ha dejado de obedecer a sus hijos

Juan Carlos I está desesperado por volver a España, siente que su vida se va apagando poco a poco y necesita estar lo más cerca de su país para poder ser enterrado en el lugar y en las condiciones que él solicita. Sin embargo, el emérito se ha encontrado con una pared, cada vez que pide algo. Felipe VI no lo perdona por nada de lo que ha hecho y se niega a aceptar su regreso a España. Sabe que va a ser un lío monumental y, mientras no retire las denuncias a Revilla y Corinna y deje pasar un tiempo, no se lo va a pensar de nuevo.

Ante esta situación, Don Juan Carlos ha dicho basta. Se ha hartado de estar esperando eternamente a que su hijo cambie de opinión. Además, tal y como cuentan, ha dejado de creer en sus dos hijas. Considera que la Infanta Elena y la Infanta Cristina no son de ayuda, no hacen nada y son incapaces de convencer a Felipe VI para que cambie de opinión o haga una mínima concesión. Por lo que se ha hartado de comportarse como le piden.

Juan Carlos I quiere morir siendo él mismo

Ya son muchos años obedeciendo a sus hijos y a sus abogados. Juan Carlos I considera que le han quitado su capacidad de decisión y que no ha sido libre en toda su vida. Por lo que ahora considera que es el momento de vivir a su gusto. De hacer lo que quiera y de tomar las decisiones que él considere convenientes. Ha dejado que lo pisoteen demasiadas veces.

Una frase muy reveladora es la que soltó en un encuentro con gente cercana y que revela el portal Monarquía Confidencial: “He callado mucho, por el bien de la institución y de España, pero hay cosas que no tolero más. Mi vida la gestiono yo”. Una declaración de intenciones en toda regla que evidencia que Don Juan Carlos se ha hartado de contenerse. No quiere morir callando y obedeciendo. Quiere ser él mismo y demostrarlo hasta el fin de sus días.

Así pues, hay cierta preocupación en Zarzuela porque Juan Carlos I ha dejado de atender a razones. Cree que lo han estado menospreciando durante años y ha optado por comenzar a ir por libre sin atender a ningún tipo de razón.